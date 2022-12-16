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Коммерсантъ FM
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ЕК разрешила Германии национализировать Uniper

Еврокомиссия одобрила приобретение Германией энергоконцерна Uniper, который находится на грани банкротства из-за прекращения «Газпромом» поставок газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ЕК.

«Сделка была вызвана продолжающимся европейским энергетическим кризисом, в частности, прекращением поставок российского газа и резким ростом цен на газ, в результате чего Uniper, крупнейшему импортеру российского газа в Германии, потребовались значительные вливания капитала для предотвращения своей неплатежеспособности»,— говорится в сообщении комиссии.

ЕК одобрила национализацию в соответствии с регламентом ЕС после того, как комиссия пришла к выводу, что это не вызовет проблем с конкуренцией, передает агентство. Отмечается, что ЕК еще предстоит одобрить помощь Uniper в соответствии с правилами ЕС о государственной помощи.

По информации агентства, на 19 декабря запланировано внеочередное собрание акционеров на котором инвесторы Uniper должны одобрить финансовую помощь, которая на данный момент составляет более €51 млрд.

«Газпром» был крупнейшим поставщиком газа Uniper, но в конце августа поставки полностью прекратились. Немецкой компании пришлось закупать дорогой газ на рынке для выполнения контрактных обязательств. В конце ноября Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта», рассчитывая компенсировать более €11,6 млрд за недополученные объемы газа.

Подробнее — в материале «Международный трубинал».

Эрдни Кагалтынов

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