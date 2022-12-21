Всемирный банк утвердил выделение Украине $610 млн

Для удовлетворения «неотложных потребностей» Всемирный банк (WB) одобрил выделение Украине финансовой поддержки на общую сумму в $610 млн. Пакет помощи будет включать кредит на $500 млн (под гарантии Великобритании) и средства для поддержки украинской системы здравоохранения.

«Российское вторжение на Украину продолжает иметь разрушительные экономические и гуманитарные последствия, затрагивая сектор здравоохранения, критически важную энергетическую инфраструктуру и транспортные сети»,— приводится в пресс-релизе на сайте WB цитата президента организации Дэвида Малпасса.

Всего с февраля WB мобилизовал $18 млн для поддержки Украины. 20 декабря Министерство финансов Украины сообщило о поступлении в государственный бюджет $2 млрд, переданных США через WB.

О координации поддержки Украины со стороны западных стран — в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».

Андрей Сапожников