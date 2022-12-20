Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин Украины сообщил о поступлении $2 млрд от США

Министерство финансов Украины сообщило, что в госбюджет страны направлено $2 млрд от США. Деньги были переданы через Всемирный банк. Это второй транш в рамках грантовой выплаты бюджетной помощи для Украины на сумму $4,5 млрд, отметил украинский Минфин.

«Денежные средства предоставлены Соединенными Штатами Америки через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине»,— говорится в сообщении украинского ведомства в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

О выделении Украине $4,5 млрд сообщалось 22 ноября. В Минфине США заявили, что общая сумма прямой бюджетной поддержки Украины с американской стороны в рамках актуального пакета финансовой помощи составит $13 млрд. 13 декабря Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Вашингтон отправил Киеву энергооборудование на $13 млн. По данным агентства, эта сумма — первый транш из объявленной США поддержки по восстановлению энергосистемы на $53 млн.

О поддержке Украины со стороны Запада — в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...