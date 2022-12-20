Минфин Украины сообщил о поступлении $2 млрд от США

Министерство финансов Украины сообщило, что в госбюджет страны направлено $2 млрд от США. Деньги были переданы через Всемирный банк. Это второй транш в рамках грантовой выплаты бюджетной помощи для Украины на сумму $4,5 млрд, отметил украинский Минфин.

«Денежные средства предоставлены Соединенными Штатами Америки через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине»,— говорится в сообщении украинского ведомства в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

О выделении Украине $4,5 млрд сообщалось 22 ноября. В Минфине США заявили, что общая сумма прямой бюджетной поддержки Украины с американской стороны в рамках актуального пакета финансовой помощи составит $13 млрд. 13 декабря Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Вашингтон отправил Киеву энергооборудование на $13 млн. По данным агентства, эта сумма — первый транш из объявленной США поддержки по восстановлению энергосистемы на $53 млн.

О поддержке Украины со стороны Запада — в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».

Лусине Баласян