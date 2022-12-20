Пенза лишилась обоих глав

Глава администрации Пензы Александр Басенко и глава города Владимир Мутовкин досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Решения об отставке обоих руководителей были приняты во вторник на внеочередном заседании гордумы. Кроме того, депутаты одобрили поправки к уставу Пензы, в соответствии с которыми единоличным градоначальником станет руководитель горадминистрации (сейчас статус главы города имеет председатель гордумы). Эксперт напоминает, что от неэффективной «двуглавой» системы муниципального управления отказались уже во многих регионах.
Александр Басенко
Фото: Культурная Пенза / пресс-служба администрации города Пензы
Пензенская гордума 20 декабря приняла добровольную отставку сразу четырех представителей городского руководства — главы горадминистрации Александра Басенко, главы города Владимира Мутовкина, а также его работавших на бесплатной основе заместителей Олега Зиновьева и Ивана Краснова. Изначально предполагалось, что на внеочередном заседании депутаты рассмотрят только поправки к уставу Пензы, предложенные коммунистом Андреем Жданниковым и одобренные на публичных слушаниях в горадминистрации. Но сразу после начала заседания господин Мутовкин сообщил, что в гордуму поступили заявления о досрочном сложении полномочий от четырех упомянутых руководителей.
Поправки к уставу были рассмотрены первым вопросом и приняты без обсуждения. Согласно этим изменениям, председатель гордумы, являвшийся ранее по совместительству главой города, утратит этот статус, оставшись лишь спикером, избираемым депутатами из своего числа.
А единоличным градоначальником станет глава горадминистрации, который будет избираться по конкурсу: участвовать в нем сможет любой гражданин, в том числе и депутат гордумы, который в случае избрания обязан сложить с себя полномочия.
Глава Пензы будет представлять город и его администрацию в отношениях с органами местного самоуправления других территорий и руководить работой администрации, а председатель Пензенской гордумы ограничится «организацией деятельности» собрания депутатов.
Владимир Мутовкин
Фото: Пензенская городская Дума
Александр Басенко, вопрос об отставке которого рассматривался сразу после поправок к уставу, отказался говорить о причинах своего решения, ответив коммунисту Александру Смирнову, что «все причины озвучил в заявлении: по собственному желанию». Владимир Мутовкин, комментируя свою отставку, признал, что она связана с изменениями в уставе, которые могут вступить в силу только после прекращения полномочий действующего главы города. «Я считаю, что поправки должны вступить в законную силу как можно раньше. Это может произойти, если я подам в отставку добровольно. Считаю, что изменения в уставе города оправданны, они пойдут на пользу городу. Это мотивировало меня написать заявление»,— пояснил он.
В связи с отставками Владимира Мутовкина и Александра Басенко поправки к уставу должны вступить в силу сразу после их официального опубликования.
Врио главы города на заседании был избран единственный сохранивший пост заместитель господина Мутовкина Олег Шаляпин: его задачей будет открыть и провести заседание гордумы, на котором будет избран ее новый спикер. Временно исполнять обязанности главы горадминистрации станет первый заместитель господина Басенко Олег Денисов.
Будет ли сложивший полномочия Александр Басенко участвовать в предстоящем конкурсе на должность главы города, пока неизвестно. В комментарии местным СМИ он лишь сказал, что «определится с этим вопросом позже».
Политолог Александр Тузов отмечает, что никакой достоверной информации о будущем главе города в Пензе нет. «Такие решения в области принимает один человек (губернатор Олег Мельниченко.— “Ъ”), который умеет хранить молчание. Скорее всего, это станет известно в пятницу, когда состоится следующее заседание гордумы. Рассматриваются два варианта: кресло сохранит Александр Басенко или мэрию возглавит назначенный врио главы администрации Олег Денисов. Последний ранее возглавлял Железнодорожный район, пользуется авторитетом и вполне способен работать главой города»,— полагает эксперт. По его мнению, принципиальным моментом во всем случившемся является не столько фигура нового главы Пензы, сколько уход от «двуглавой» системы управления: «Бывшая конфигурация власти невыгодна нормальному руководителю, так как подразумевает размывание ответственности. Во многих регионах от такой системы власти давно ушли».