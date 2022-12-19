Глав представили публике

В администрации Пензы прошли публичные слушания по поводу внесения изменений в устав областного центра. Депутат гордумы единоросс Андрей Жданчиков предложил изменить наименование руководителей представительной и исполнительной власти Пензы: первой будет управлять спикер пензенской городской думы, а главой города станет глава администрации. Существующая норма действует с 2005 года. Эксперты считают, что поправки принимаются в соответствии с федеральным законодательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слушания о поправках в устав Пензы собрали менее 20 человек

Фото: pgduma.ru Слушания о поправках в устав Пензы собрали менее 20 человек

Фото: pgduma.ru

В администрации Пензы состоялись публичные слушания, участники которых обсудили изменения в устав города, касающиеся структуры муниципальной власти. Участники обсуждения, которых было менее 20 человек, одобрили предлагаемые изменения.

Поправки в городской устав инициировал депутат гордумы Андрей Жданников («Единая Россия»). Как сообщили в собрании депутатов, после изменений нынешний глава города (сейчас этот пост занимает Владимир Мутовкин) сохранит только статус председателя Пензенской гордумы. Главой города станет глава администрации (сейчас на этом посту находится Александр ­Басенко).

В материалах к публичным слушаниям указано, что гордума будет избирать председателя из числа депутатов на срок своих полномочий. Это должностное лицо будет работать на постоянной основе. Заместителей председателя гордумы будут определять путем голосования из числа депутатов, двое из них будут получать зарплату. Сейчас на платной основе работает только один заместитель главы города — депутат от КПРФ Олег ­Шаляпин.

Глава города, который будет управлять городской администрацией, будет избираться по конкурсу, участвовать в нем может любой гражданин, в том числе и депутат гордумы, который в случае избрания обязан сложить с себя полномочия.

Глава Пензы будет представлять город и горадминистрацию в отношениях с органами местного самоуправления других территорий, органами государственной власти, гражданами и организациями, руководить работой администрации, назначать и освобождать от должности муниципальных служащих, участвовать в работе гордумы с правом совещательного голоса, утверждать структуру иных органов местного самоуправления, управлять и распоряжаться муниципальной собственностью, но организовывать работу думы он больше не сможет. Этим займется председатель Пензенской гордумы.

Поправки депутаты Пензенской гордумы обсуждали на прошлой неделе на заседании комиссии по местному самоуправлению. Тогда Владимир Мутовкин положительно оценил возможные изменения в устав. По его словам, это будет удобно для горожан, которые «до сих пор не понимают, чем один глава отличается от другого». Он отметил, что глава исполнительного органа власти отвечает за работу всех городских служб, а значит «правильно, если именно ему будет поручено управлять городом».

В пресс-службе Пензенской городской думы отметили, что изменения вступят с силу с нового созыва депутатского собрания, если нынешний глава города Владимир Мутовкин не сложит с себя полномочия досрочно. Последний пока таких планов не озвучивал. Полномочия городской думы Пензы нынешнего созыва заканчиваются в 2024 году.

Норма, согласно которой глава Пензы избирается Пензенской гордумой из состава депутатов и является председателем гордумы, действует с марта 2005 года.

Изменение системы местного самоуправления в Пензе обсуждается уже несколько лет, депутаты гордумы и ранее говорили, что якобы не все жители различают должности главы города и главы горадминистрации.

Участвовавший в слушаниях заместитель координатора пензенского отделения ЛДПР депутат Пензенской облдумы Павел Куликов отметил, что в городе вопрос «не подвергается дискуссии». «Еще в предыдущем созыве Пензенской городской думы депутаты высказывались против нынешней системы управления городом. Она была введена для того, чтобы развести полномочия исполнительной и представительной власти, но решение было неправильным. Губернатор Олег Мельниченко (избран в сентябре 2021 года. — «Ъ») требует привести нормы к общепринятым в России. После изменений глава города получит больше полномочий и вся ответственность за принятые решения будет на нем»,— полагает господин Куликов.

В Пензенской городской думе сообщили, что вопрос о поправках в устав вынесут на заседание собрания депутатов 20 декабря.

Политолог Валентин Мануйлов считает, что изменения принимаются в рамках запланированных изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации местного само­управления», который «встраивает местное самоуправление в вертикаль власти». «Председатель городской думы по факту главой города никогда не был и все это понимали. Он занимается документооборотом. Так что, возможно, после изменений у главы администрации появятся новые возможности распоряжаться городскими ресурсами»,— полагает эксперт.

Сергей Петунин