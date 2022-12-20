Новак: Россия пока не определилась с реакцией на потолок цены на газ

Прежде чем говорить о возможном ответе России на введенный ЕС потолок цен на газ, необходимо изучить юридические документы, но их пока нет в нужном объеме, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, ограничение цен лишь поспособствует нехватке топлива в Евросоюзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Надо изучить все юридические документы, которых пока нет в полном объеме. Это больше политическое заявление и решение, чем экономический инструмент»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по «РИА Новости»). Господин Новак также заявил, что если европейские власти «хотят, чтобы в Европе не было газа, он переправлялся на другие рынки, то они вводят ограничения потолков». Министр напомнил слова российского президента, который объяснял последствия введения таких ограничений на примере помидоров.

Согласованный странами ЕС потолок цен на газ начнет действовать с 15 февраля 2023 года и составит около €180 за 1 MВт•ч, или $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м. Ограничение не будет работать, если разница между котировкой на хабе и ценой СПГ в Европейском регионе не превысит €35 за 1 MВт•ч. Ранее ЕС ввел лимит цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Указ президента об ответных мерах на потолок цен на нефть пока готовят.

Подробнее об ограничениях в отношении российского топлива — в материале «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Дарья Эрозбек