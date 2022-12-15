В Татарстане ввели масочный режим в медучреждениях

С сегодняшнего дня, 15 декабря, в Татарстане ввели обязательный масочный режим для персонала и посетителей медучреждений. Постановления подписала главный санитарный врач региона Марина Патяшина.

Такие меры связаны с тем, что эпидпорог ОРВИ и гриппом с 5 по 11 декабря был превышен на 82,1%, в том числе среди взрослых — в 2,3 раза. Кроме того, в регионе выявили 182 случая свиного гриппа.

Также, согласно постановлению в медучреждениях с сегодняшнего дня запрещено посещение больных и посещение лиц, которые находятся в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых (образовательных и социального обслуживания независимо от форм собственности.

Помимо того, всем пациентам в учреждениях с круглосуточным пребываниям будут дважды в день мерить температуру, а режимы текущей дезинфекции будут усилены.

"Ъ-Казань"