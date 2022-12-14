В 600 школах России приостановлено обучение из-за роста заболеваемости гриппом

Частично приостановлено обучение почти в 600 российских школах и 12 662 классах в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам госпожи Поповой, такие меры необходимы для эффективной профилактики гриппа. Глава ведомства также обратила внимание, что приостановление учебного процесса вводится с учетом фактической заболеваемости. Она уточнила, что при отсутствии 20% детей в классе его закрывают, таким образом распространение вируса среди детей и других возрастных групп снижается.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом в России растет на 30–35% каждую неделю. Кроме того, четвертую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19.

Ранее сегодня, 14 декабря, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки все школы Астрахани перевели на режим дистанционного обучения на десять дней. Кроме того, до 23 декабря на дистант перешли и школы в Тюмени.

18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и коронавируса. По состоянию на 13 декабря ведомство зафиксировало рост заболеваемости свиным гриппом в 82 российских субъектах.

Подробнее о вспышке свиного гриппа и ОРВИ в России — в материале «Ъ FM» «Грипп пошел на болезненный подъем».

Милена Костерева