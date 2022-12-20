«Борьба за Африку обострилась до предела»

Сергей Лавров назвал террористическим актом нападение на главу «Русского дома» в Центральноафриканской республике. Москва отправит для расследования покушения спецпредставителей, сообщил министр. Глава «Русского дома» Дмитрий Сытый получил ранения 16 декабря после того, как вскрыл посылку со взрывным устройством внутри. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ранее господин Сытый уже получал угрозы, в частности, записку, призывающую «русским убираться из Африки». Обозреватель “Ъ” Максим Юсин считает, что соперничество между Россией и западными державами в Африке становится все более ожесточенным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Борьба за влияние в Африке между Москвой и западными государствами в последние дни и недели не просто обострилась, порой она приобретает драматический характер. Наиболее резонансный случай произошел в Банги, столице Центральноафриканской республики. В результате взрыва заминированной посылки, пришедшей на его имя, был ранен руководитель «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый. Состояние дипломата оказалось столь тяжелым, что его пришлось спецрейсом вывезти в Россию.

В Москве прозвучали обвинения, что за покушением стоит Франция, которая не может смириться с усилением российского влияния в ЦАР. Париж эту версию категорически отвергает, заявляя, в свою очередь, что Москва ведет в Африке антифранцузскую пропаганду, настраивая жителей франкоязычных государств континента против бывшей метрополии.

Отношение в Банги к западным державам, еще недавно проводившим там миротворческую операцию, действительно оставляет желать лучшего. Подтверждением стали постоянные антифранцузские демонстрации, а на этой неделе полностью сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза. Основная версия — поджог.

Похожая ситуация в Мали, где еще недавно за безопасность отвечал французский воинский контингент, а сейчас власти сделали ставку на российские ЧВК. В Париже опасаются, что по аналогичному сценарию могут развиваться события в соседней Буркина-Фасо (бывшей Верхней Вольте). Ее руководители, пришедшие к власти в результате военного переворота, также проявляют интерес к сотрудничеству с российскими силовыми структурами, закрепившимися в регионе.

На политическом уровне Запад пытается перехватить инициативу и вывести Черный континент из сферы влияния Москвы и Пекина. Самым заметным международным мероприятием в этой связи стал саммит США—Африка, который провел на прошлой неделе в Вашингтоне президент Джо Байден. Впрочем, Россия подобную встречу в верхах тоже уже организовывала, в октябре 2019 года в Сочи. А второй саммит Россия—Африка планируется на июль наступающего года.

Борьба за Африку все больше начинает напоминать советские времена, когда у СССР и Запада были на континенте свои союзники и клиенты, и зачастую великие державы чужими руками вели прокси-войны на территории тех или иных африканских государств. При этом от прямого конфликта друг с другом американские, французские и советские военные старались воздерживаться, ограничиваясь отправкой оружия, советников или, как в случае с СССР, «ограниченного контингента» кубинских союзников.

Сейчас прямых столкновений тоже пока удается избегать. Показательной в этом смысле стала ситуация в Мали, где французские военные и бойцы российских ЧВК несколько лет относительно мирно сосуществовали, разделив зоны ответственности. Однако нет уверенности, что так будет происходить и дальше, учитывая рост напряженности и ожесточенность в отношениях между Москвой и западными державами. Есть реальная опасность, что вслед за Украиной Африка станет еще одним фронтом гибридной войны между непримиримыми геополитическими противниками.

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