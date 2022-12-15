Подарки для Африки

В Вашингтоне завершился первый за восемь лет саммит США—Африка. Как писали американские СМИ, одна из целей мероприятия — показать африканским странам, что с США сотрудничать гораздо полезнее, чем с Россией и Китаем, роль которых в Африке американцы называют дестабилизирующей. При этом на официальном уровне в Вашингтоне подчеркивают, что не заставляют партнеров выбирать «мы или они», а просто предлагают задуматься о последствиях контактов с «ними».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Мы не можем решить ни одну из этих (глобальных.— “Ъ”) проблем без африканского лидерства за столом переговоров, и я не пытаюсь быть милым, это факт: африканские идеи и инновации помогают формировать решения, а население Африки вносит свой вклад на каждом этапе» — с таких слов президент Джо Байден начал в среду выступление на американо-африканском бизнес-форуме. Он состоялся в рамках более масштабного трехдневного мероприятия — саммита лидеров США и Африки.

Джо Байден отметил, что в рамках бизнес-форума, в котором приняли участие представители около 300 американских и африканских компаний, были заключены новые сделки на сумму более $15 млрд. Он также объявил, что США будут содействовать секретариату Африканской континентальной зоны свободной торговли в реализации планов развития. Этот проект, по словам президента США, будет представлять собой одну из крупнейших зон свободной торговли в мире с населением 1,3 млрд человек и континентальным рынком на общую сумму $3,4 трлн. Кроме того, господин Байден сообщил о запуске совместной с Африкой инициативы по цифровой трансформации. Речь идет об инвестициях на сумму $350 млн. Предполагается, что проект расширит доступ к цифровым технологиям на континенте.

Речь шла и о других соглашениях. В частности, четыре страны — Гамбия, Мавритания, Сенегал и Того — были выбраны как получатели американских грантов через корпорацию «Вызовы тысячелетия», которая финансирует проекты в странах, отвечающих ключевым стандартам управления. «Самое главное, это только начало, мы можем сделать гораздо больше вместе и будем делать вместе»,— сказал президент США. Еще до открытия саммита Белый дом пообещал выделить в течение трех лет $55 млрд на поддержку экономики, здравоохранения и безопасности Африки. Кроме того, Вашингтон заявляет о своей поддержке получения Африканским союзом постоянного членства в G20, а также Совете Безопасности ООН.

Сам саммит лидеров США и Африки открылся во вторник. Его рабочая повестка была весьма обширной — торговля, инвестиции, здравоохранение, изменение климата, а также вопросы безопасности, внешней политики, сотрудничества в космосе. В столицу США приехали представители 49 стран, а также делегация Африканского союза. Кроме того, американские политики встретились за эти дни с африканскими бизнесменами, представителями молодежи и африканской диаспоры в США. Несколько стран — Мали, Буркина-Фасо, Гвинея и Судан, где ранее произошли государственные перевороты,— не были приглашены на саммит.

На форуме не было и Эритреи, с которой у США отсутствуют дипломатические отношения. По разным причинам отказались от поездок также лидеры Зимбабве и ЮАР. Один — из-за запрета на поездки, другой — из-за внутриполитических проблем.

В последний раз аналогичное мероприятие США проводили в 2014 году при президенте США Бараке Обаме. При следующем хозяине Белого дома Дональде Трампе африканское направление было практически заброшено. Господин Трамп был первым президентом после Рональда Рейгана, который ни разу не посетил страны Африки к югу от Сахары. А в это время другие государства активно развивали связи с Африканским континентом. Китай проводит саммиты со странами Африки каждые три года. Недавно прошли аналогичные мероприятия с Турцией, Японией и Европейским союзом. Первый саммит Россия—Африка состоялся в 2019 году в Сочи, следующий должен был пройти в нынешнем году, но был перенесен. Теперь он запланирован на июль 2023 года в Санкт-Петербурге.

Такая активность других региональных игроков в Африке настораживает Вашингтон. Особенно его беспокоит деятельность России и Китая. Так, в частности, в первый день саммита министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Китай ежедневно расширяет свое присутствие в Африке через экономические инструменты. Масштабы вложений Пекина в Африканский континент в несколько раз превышают американские. «Беспокойство заключается в том, что они (китайцы.— “Ъ”) не всегда прозрачны с точки зрения того, что они делают, и это создает проблемы, которые в конечном итоге будут дестабилизирующими, если они еще не появились»,— сказал глава Пентагона. Аналогично министр охарактеризовал и действия России, которая, по его словам, «продолжает торговать дешевым оружием» и размещает «наемников по всему континенту».

На слова господина Остина остро отреагировали в Пекине. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что «США должны уважать пожелания африканских народов и предпринимать конкретные действия, чтобы помочь развитию Африки, а не поднимать шумиху, очернять и атаковать другие страны». В Москве оперативной реакции не последовало, но здесь, как сказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, не думают, что саммит в Вашингтоне как-то негативно отразится на российско-африканских отношениях. По его словам, уже в январе и феврале глава МИД РФ Сергей Лавров отправится в поездки по региону. Наверняка он сможет лично убедиться, что никаких перемен в отношениях с африканскими странами нет.

Об угрозах Африке со стороны России и Китая в США говорят постоянно. Напомним, что в ходе состоявшегося в августе турне по африканским странам госсекретарь США Энтони Блинкен презентовал новый внешнеполитический документ под названием «Жизненно важные партнеры, общие приоритеты: стратегия администрации Байдена для стран Африки к югу от Сахары». В нем, в частности, отмечалось, что Вашингтон признает готовность «союзников и партнеров в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе» сотрудничать в продвижении американских целей, но роль Китая и РФ в Африке видит как негативную. При этом Китай упоминается в документе три раза, а Россия — семь. Кроме того, в апреле Палата представителей США проголосовала за законопроект «О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке». Однако он пока не прошел через Сенат. Не исключено, что это связано с резкой критикой документа многими африканскими политиками, которые восприняли его как вмешательство во внутренние дела. Неслучайно перед саммитом в Вашингтоне действующий председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл сказал в интервью американской газете The New York Post: «Когда мы разговариваем, нас часто не слушают или, во всяком случае, с недостаточным интересом… Это то, что мы хотим изменить. И пусть нам никто не говорит: "Нет, не работайте с такими-то, просто работайте с нами". Мы хотим работать и торговать со всеми».

На таком фоне в Вашингтоне, несмотря на слова Ллойда Остина, всячески подчеркивали, что не стараются ставить африканские страны перед выбором «мы или они». Президент Байден в своем выступлении Китай и Россию вообще не упомянул. А советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан еще до начала саммита на брифинге для журналистов заверял, что США никого не принуждают, так как считают, что умеют «обосновывать свою точку зрения». В таком же духе комментировал журналистам ситуацию на условиях анонимности и высокопоставленный представитель Пентагона. «Хотя мы не хотим, чтобы наши африканские партнеры выбирали чью-то сторону, США стремятся быть предпочтительным партнером, предлагая отношения, основанные на взаимном уважении и ценностях, предоставляя более качественные продукты и услуги, а также работая вместе с нашими партнерами над важными для них вопросами»,— сказал он. Правда, представитель Пентагона опять же дал понять, что африканские страны должны хорошо подумать, с кем вести бизнес. «Мы уважаем суверенитет Африки и продолжаем сообщать нашим партнерам, что участие в определенных мероприятиях со стратегическими конкурентами может иметь негативные последствия для отношений»,— сказал он.

Впрочем, пока сила убеждения США работает недостаточно. Неслучайно еще накануне саммита американская газета The Washington Post обратила внимание на расхождение во взглядах Вашингтона и значительного числа африканских стран на вооруженный конфликт между Россией и Украиной.

WP цитирует высокопоставленного чиновника в администрации США, который отметил, что африканские страны недовольны, когда речь заходит о санкциях в отношении России или открытой критике в ее адрес.

По мнению представителей Африки, такие меры не приближают к решению конфликта. В свою очередь, американское издание The Hill со ссылкой на экспертов указывает, что «реакция африканских лидеров на войну на Украине сыграла большую роль в решении администрации Байдена провести саммит».

«Африканцы демонстрируют спрос на третью силу, они с удовольствием строят отношения со всеми, кто предлагает. Они еще на первом саммите Россия—Африка говорили, что не хотели бы укреплять связи с Россией в ущерб отношениям с США, Китаем или кем-то еще. Им нужно, чтобы было больше России, больше США, больше Китая и так далее»,— сказал “Ъ” эксперт Центра изучения Африки ВШЭ Всеволод Свиридов. Он также отметил, что США слишком преувеличивают российское влияние на Африку в своих стратегиях. «Товарооборот России в Африке несравним с показателями США и Китая. Это около $18 млрд против примерно $64 млрд и $254 млрд соответственно. И влияние России в основном сводится к тому, что она предоставляет африканцам альтернативные возможности. Правда, не всегда ясно какие. У Москвы пока отсутствует четкая стратегия действий. И экономика значительно отстает от политики»,— заключил господин Свиридов.

Марианна Беленькая