Генерал Степанов последит за следствием

Сергей Степанов, бывший следователь по особо важным делам при председателе СКР Александре Бастрыкине, назначен куратором своих уже экс-коллег. Перейдя в Генпрокуратуру к Игорю Краснову, под началом которого работал в комитете, генерал-майор юстиции возглавил управление по надзору за расследованием уголовных дел в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Степанов

Фото: Следственный комитет РФ Сергей Степанов

Фото: Следственный комитет РФ

По данным “Ъ”, решение о переходе из СКР в Генпрокуратуру Сергей Степанов принял еще несколько месяцев назад после окончания своего самого масштабного расследования — уголовного дела бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, который вместе с 11 сообщниками обвиняется в организации преступного сообщества для совершения хищений, коммерческих подкупов и отмывания денег (ст. 210, 159, 204, 174. 1 УК РФ). Объем собранных им материалов составил около 800 томов.

Как утверждают источники “Ъ”, само превращение следователя в прокурора было заранее согласовано, как и переход из ведомства в ведомство целого ряда его коллег. При этом надо отметить, что господин Степанов много лет работал вместе и под непосредственным началом нынешнего генпрокурора Игоря Краснова в бытность последнего сотрудником СКР. В том числе они вместе служили и в главном управлении СКР по расследованию особо важных дел (ГУРОВД), которое недавно было понижено в статусе и включено в главное следственное управление комитета.

Ранее же именно этому подразделению поручались наиболее резонансные и сложные дела. При этом численность его сотрудников всегда была небольшой, а отдельную группу в нем составляли старшие следователи по особо важным делам при председателе СКР, как правило генералы и полковники, которых лично курировал Александр Бастрыкин. В этом качестве господин Степанов и сделал карьеру, пройдя за несколько лет путь от подполковника до генерала. В его производстве находились такие сложные многоэпизодные дела, как хищение из МРСК-Центра, махинации при отделке самолетов специального летного отряда «Россия», взятки, полученные экс-главой Марий Эл Леонидом Маркеловым, и проч. Коллеги всегда отмечали, что генерал Степанов не просто руководил расследованием, а знал его в мельчайших деталях.

Сергей Степанов сначала перешел на должность старшего прокурора в главное управление по надзору за расследованием особо важных дел, которым руководит другой выходец из ГУРОВД Сергей Голкин. Под его началом находятся два управления, одно из которых следит за особо важными делами в СКР, а другое — в следственном департаменте МВД и Федеральной службе судебных приставов. Службу в новом качестве уже в звании действительного государственного советника юстиции 3-го класса Сергей Степанов начал в первом из них. Потом одно время он являлся и. о. начальника управления, а затем и возглавил надзор за делами центрального аппарата СКР. Именно ему для оценки законности теперь должны направляться постановления о возбуждении и прекращении дел. Он же будет оценивать полноту расследования по уже завершенным делам. Утверждает же обвинение, направляя дела в суд, первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин.

Ранее управлением руководил Сергей Бочкарев, который в судах о конфискации коррупционных активов чиновников представлял Генпрокуратуру, используя в основном материалы, полученные от следователей СКР, в том числе господина Степанова. Очевидно именно его компромат был использован для экспроприации миллиардов у господ Абызова и Маркелова. В итоге господин Бочкарев стал начальником управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных дел, что более соответствует его статусу главного по изъятию активов.

Сергей Сергеев