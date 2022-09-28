Ижевского стрелка отдали следователю из Москвы

Как стало известно “Ъ”, посетив школу в Ижевске, где накануне инвалид 2-й группы, больной шизофренией, совершил убийство 17 человек, председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился поручить дальнейшее расследование трагедии следователю ГСУ СКР Виталию Никитченко. Полковник юстиции ранее разбирался в делах ЮКОСа, финансовых махинациях и злоупотреблениях самих следователей. В ближайшее время в ижевском деле может появиться статья о терроризме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталию Никитченко предстоит установить, почему шизофреник расстрелял школьников и покончил с собой

Фото: СК РФ Виталию Никитченко предстоит установить, почему шизофреник расстрелял школьников и покончил с собой

Фото: СК РФ

Александру Бастрыкину, осмотревшему школу №88, еще накануне ставшую местом происшествия, сотрудники регионального СУ СКР рассказали, что, судя по записям, найденным дома у 34-летнего Артема Казанцева, он около года готовился к акции. В одном из посланий будущий убийца подробно рассказал, как приобрел переделанные для стрельбы боевыми патронами пистолеты, порядка трехсот патронов к ним, часть из которых потратил в лесу, отрабатывая навыки стрельбы. Кроме того, он активно участвовал в компьютерных шутингах. В качестве преступления, которым он хотел громко заявить о себе, Казанцев также рассматривал нападение на воспитанников детского сада, студентов вуза, а в последнее время активно интересовался военкоматами.

По поручению господина Бастрыкина к уже имеющимся в уголовном деле ст. 105 и 222 УК (массовое убийство и незаконный оборот оружия) следователи добавили ст. 82 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Источник “Ъ” сообщил, что данная квалификация основана на записях, оставленных злоумышленником в компьютере; футболке со свастикой, которая была на нем надета во время убийств, а также надписях «Ненависть», сделанных на обоймах патронов.

Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении еще одного дела — по ст. 205.5 УК — участие в деятельности террористической организации. Уже установлено, что Казанцев являлся приверженцем идеологии «Колумбайна», движения, которое по требованию Генпрокуратуры было признано террористическим и запрещено решением Верховного суда.

Разбираться в мотивах, которыми руководствовался нападавший, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователю по особо важным делам главного следственного управления ведомства Виталию Никитченко. Совсем недавно полковник юстиции Никитченко закончил расследование в отношении своего бывшего коллеги следователя ГСУ СКР по Москве Левона Агаджаняна, который обвиняется в фальсификации дела о перестрелке в башне ОКО в «Москва-Сити», происшедшей в 2017 году.

До этого он расследовал растраты более 10 млрд руб. из банка «Город» и 2 млрд руб. из Первого чешско-российского банка. На его счету также участие в уголовных делах ЮКОСа и экс-главы ФСИН Александра Реймера.

Николай Сергеев