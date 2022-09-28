Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ижевского стрелка отдали следователю из Москвы

На дело о массовом убийстве в школе назначен полковник Никитченко

Как стало известно “Ъ”, посетив школу в Ижевске, где накануне инвалид 2-й группы, больной шизофренией, совершил убийство 17 человек, председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился поручить дальнейшее расследование трагедии следователю ГСУ СКР Виталию Никитченко. Полковник юстиции ранее разбирался в делах ЮКОСа, финансовых махинациях и злоупотреблениях самих следователей. В ближайшее время в ижевском деле может появиться статья о терроризме.

Виталию Никитченко предстоит установить, почему шизофреник расстрелял школьников и покончил с собой

Виталию Никитченко предстоит установить, почему шизофреник расстрелял школьников и покончил с собой

Фото: СК РФ

Виталию Никитченко предстоит установить, почему шизофреник расстрелял школьников и покончил с собой

Фото: СК РФ

Александру Бастрыкину, осмотревшему школу №88, еще накануне ставшую местом происшествия, сотрудники регионального СУ СКР рассказали, что, судя по записям, найденным дома у 34-летнего Артема Казанцева, он около года готовился к акции. В одном из посланий будущий убийца подробно рассказал, как приобрел переделанные для стрельбы боевыми патронами пистолеты, порядка трехсот патронов к ним, часть из которых потратил в лесу, отрабатывая навыки стрельбы. Кроме того, он активно участвовал в компьютерных шутингах. В качестве преступления, которым он хотел громко заявить о себе, Казанцев также рассматривал нападение на воспитанников детского сада, студентов вуза, а в последнее время активно интересовался военкоматами.

По поручению господина Бастрыкина к уже имеющимся в уголовном деле ст. 105 и 222 УК (массовое убийство и незаконный оборот оружия) следователи добавили ст. 82 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Источник “Ъ” сообщил, что данная квалификация основана на записях, оставленных злоумышленником в компьютере; футболке со свастикой, которая была на нем надета во время убийств, а также надписях «Ненависть», сделанных на обоймах патронов.

Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении еще одного дела — по ст. 205.5 УК — участие в деятельности террористической организации. Уже установлено, что Казанцев являлся приверженцем идеологии «Колумбайна», движения, которое по требованию Генпрокуратуры было признано террористическим и запрещено решением Верховного суда.

Разбираться в мотивах, которыми руководствовался нападавший, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователю по особо важным делам главного следственного управления ведомства Виталию Никитченко. Совсем недавно полковник юстиции Никитченко закончил расследование в отношении своего бывшего коллеги следователя ГСУ СКР по Москве Левона Агаджаняна, который обвиняется в фальсификации дела о перестрелке в башне ОКО в «Москва-Сити», происшедшей в 2017 году.

До этого он расследовал растраты более 10 млрд руб. из банка «Город» и 2 млрд руб. из Первого чешско-российского банка. На его счету также участие в уголовных делах ЮКОСа и экс-главы ФСИН Александра Реймера.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...