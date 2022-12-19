Нидерланды считают небезопасными ограничения цен на газ

Министр Нидерландов по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен назвал потолок цен на газ небезопасным для обеспечения газоснабжения. Нидерланды выступают против соглашения в принятом варианте, написал министр в Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роб Йеттен

Фото: Johanna Geron, Reuters Роб Йеттен

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Сегодня появилась ясность по поводу европейского лимита цен на газ. Несмотря на некоторые улучшения, он остается потенциально небезопасным для обеспечения газоснабжения. По этой причине Нидерланды не поддерживают это предложение в его нынешнем виде»,— следует из заявления.

Также министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что он со скепсисом относится к потолоку цен.

Тем временем премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала решение о введении ценового потолка «большой победой». Глава итальянского регулятора Стефано Бессегини на фоне согласования ограничений заявил о возможном росте цен на газ. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что ее страна поддержала введение потолка. По ее словам, при голосовании воздержались Австрия и Нидерланды, против была Венгрия, «все остальные страны с большим или меньшим уровнем энтузиазма поддержали это решение» (цитата по ТАСС).

О риске подрыва безопасности поставок сегодня ранее заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Будапешт против этого решения.

19 декабря, Евросоюз согласовал потолок цен на российский газ. Ограничение вступят в силу с 15 февраля 2023 года, если цена на месяц вперед на хабе TTF превышает 180 €/МВт•ч в течение трех рабочих дней, цена на TTF на месяц вперед на €35 выше, чем цена на СПГ на мировых рынках за тот же период. После принятия соглашения в Кремле объявили, что выработают меры против ограничений.

Подробнее о лимите цен — в материале «Ъ» «Растяжной потолок».

Полина Собакина