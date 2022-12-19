Венгрия против потолка цен на газ, но ожидает его принятие Евросоюзом

Судя по тому, как часто европейские министры энергетики устраивают заседания по вопросу ограничения цен на российский газ, ЕС одобрит эту меру, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Будапешт выступает против ценового потолка, так как в приоритете правительства страны — безопасность поставок газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Энергосовет в Брюсселе: мы говорим нет ценовому потолку, ведь на первом месте безопасность поставок... Предложение ввести потолок цен на газ плохое, вредное и опасное, но несмотря на это, кажется, что его принятие может состояться»,— написал господин Сийярто в Facebook (Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что сегодня, 19 декабря, министры энергетики ЕС обсудят потолок цен на уровне €188 за 1 МВт•ч. Такое ограничение предложило председательство Чехии в Совете Евросоюза. По словам Аньес Панье-Рюнаше, сегодняшняя встреча министров — последняя в 2022 году. На заседании нужно утвердить договоренности, ранее «согласованные на 90%».

В начале декабря венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что Будапешт будет добиваться освобождения от введения лимита на российский газ.

По плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт•ч (примерно $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Разница с ценой на СПГ должна превышать €58 на протяжении не менее десяти дней. Ранее страны Евросоюза, G7, а также Австралия ввели потолок цен на российскую нефть. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. В Кремле и в правительстве обещали ответить на эту меру.

О позиции Венгрии по антироссийским санкциям — в публикации «Ъ» «Будапешт штормит от санкций».

Полина Собакина