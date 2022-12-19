Совет ЕС раскрыл детали договоренности по потолку цен на газ

Министры энергетики ЕС сегодня, 19 декабря, достигли политического соглашения по предельной цене на газ из России. Совет ЕС раскрыл его детали. Регулирование направлено на ограничение завышенных цен на газ в ЕС, пояснил совет.

Механизм коррекции рынка будет автоматически активирован при следующих обстоятельствах:

Цена на месяц вперед на хабе TTF превышает 180 €/МВт•ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м по нынешнему курсу) в течение трех рабочих дней;

цена на хабе TTF на месяц вперед на €35 выше, чем цена на СПГ на мировых рынках за тот же период.

Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года. Агентство по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) будет постоянно следить за рынками, и если оно обнаружит, что произошло событие «корректировки рынка», оно опубликует «уведомление о корректировке рынка» на своем сайте.

Пока механизм активен, трансакции, касающиеся фьючерсов на природный газ, превышающие так называемый «лимит динамических торгов», не будут разрешены. «Лимит динамического предложения» — это справочная цена на СПГ на мировых рынках (на основе международной корзины центров транзакций СПГ) плюс €35/МВт•ч. Если цена на СПГ ниже €143, предел динамической ставки останется равным сумме €143 и €35.

После активации ограничение динамического назначения ставок будет действовать не менее 20 рабочих дней. Если лимит динамической ставки ниже €180/МВт•ч в течение последних трех рабочих дней подряд, он будет автоматически деактивирован .

Лимит динамических торгов также будет автоматически деактивирован в любое время, если Еврокомиссия объявит ЧС в регионе или в ЕС в соответствии с правилами безопасности поставок. В этом случае ACER опубликует «примечание о деактивации».

Регулирование включает механизм приостановки в случае выявления рисков для безопасности энергоснабжения, финансовой стабильности, потоков газа внутри ЕС или рисков увеличения спроса на газ.

Регуляторы будут постоянно отслеживать и пересматривать функционирование механизма коррекции рынка со дня вступления в силу постановления 1 февраля 2023 года. В любое время, когда возникнут такие риски или рыночные нарушения, ЕК примет реализация решения о приостановке действия механизма коррекции рынка.

Механизм коррекции рынка будет приостановлен, в частности, если спрос на газ вырастет на 15% в месяц или на 10% в течение двух месяцев, значительно сократится импорт СПГ или объем торгов на TTF значительно упадет по сравнению с тем же периодом год назад.

Регламент также вводит механизм коррекции рынка на виртуальных торговых площадках в ЕС. Государства-члены ЕС согласились, что механизм будет применяться к производным контрактам на месяц вперед, на три месяца вперед и на год вперед. Это относится ко времени, в течение которого контракт может быть куплен по определенной цене до истечения срока его действия. Потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.

К 23 января 2023 года регуляторы представят предварительный отчет с данными о введении механизма коррекции рынка. К 1 ноября 2023 года ЕК проведет пересмотр регламента с учетом общей ситуации с газоснабжением и на основании этого отчета может предложить продлить его действие.

Мария Федотова