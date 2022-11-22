Растяжной потолок

Еврокомиссия после многомесячных обсуждений изложила концепцию ограничения цен на газ в ЕС. Потолок предложен на уровне $3 тыс. за 1 тыс. кубометров, он коснется только ближайшего фьючерсного контракта на TTF и не затронет внебиржевой рынок. Более того, потолок не заработает, если цены на СПГ в европейском регионе будут на уровне $2,3 тыс. за 1 тыс. кубометров или выше. Хотя Еврокомиссии удалось учесть основные претензии многочисленных критиков механизма, есть сомнения, что с учетом этих оговорок и изъятий мера позволит в реальности сдерживать цены на газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еврокомиссия предложила такие параметры потолка цен на газ в ЕС, которые позволят на практике его не вводить

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Еврокомиссия предложила такие параметры потолка цен на газ в ЕС, которые позволят на практике его не вводить

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Еврокомиссия представила концепцию потолка цен на газ в ЕС, который многие европейские политики предлагали ввести еще летом. Регулятор опубликовал краткое описание идеи 22 ноября и собирается вынести ее на обсуждение лидеров ЕС на встрече 24 ноября.

Идея потолка цен вызвала огромные разногласия внутри ЕС, в том числе между лидерами блока — Францией (выступает за потолок) и Германией (против). Проблема заключается в необходимости вмешательства в один из крупнейших в мире сырьевых рынков с объемом торгов €6 трлн в год и опасности потенциальных последствий не только для газовых компаний, но и банков и финансовых институтов, в том числе далеко за пределами ЕС. Поэтому Еврокомиссия была вынуждена сделать существенные оговорки и сократить масштаб предложенного регулирования.

В итоге предлагается ограничивать цену только на один продукт — ближайший фьючерс на месяц вперед, торгуемый на площадке TTF в Нидерландах, основном европейском газовом хабе.

Регулирование не распространится на другие производные инструменты, в том числе фьючерсы с иным сроком экспирации, а также не затронет спотовый и внебиржевой рынок. Уровень потолка — €275 за 1 MВт•ч (около $3 тыс. за 1 тыс. кубометров).

Потолок будет вступать в силу при одновременном соблюдении двух условий. Во-первых, средняя цена ближайшего фьючерса на TTF в течение двух недель должна превышать $3 тыс. Во-вторых, спотовая цена газа на TTF должна более чем на €58 за 1 MВт•ч превышать среднюю стоимость СПГ в европейском регионе в течение десяти последовательных торговых дней в рамках этих двух недель. То есть цены на TTF должны расти как по фьючерсу, так и на споте и при этом должны отрываться от стоимости приходящего на континент СПГ.

Последнее особенно важно: если СПГ в мире будет дорогим, то потолок цен не заработает, чтобы танкеры с СПГ не ушли из Европы на другие, более выгодные рынки.

В целом сочетание условий, необходимых для запуска потолка, делает его реальное применение маловероятным.

Если потолок введен, то он может быть отменен автоматически в случае, если разница между ценой фьючерса на TTF и ценой СПГ сокращается менее чем до €58. Также Еврокомиссия оставляет за собой возможность экстренной приостановки действия потолка «при наличии рисков безопасности газоснабжения, усилий по сокращению потребления, обеспечения потоков газа внутри ЕС, а также финансовой стабильности».

Если лидеры ЕС одобрят предложенную схему, она заработает с 1 января.

Выбранная для потолка цена — $3 тыс. за 1 тыс. кубометров — реально была достигнута только в течение шести дней августа 2022 года. Сейчас ближайший — декабрьский — фьючерс на индекс TTF торгуется на уровне €124,5 за 1 MВт•ч, увеличившись за день на 7,2%.

Таким образом, потолок цен не призван на практике снизить цены на газ в ЕС, вопреки надеждам многих его сторонников, например властей Италии и Греции.

Причина выбора такой высокой планки, вероятно, в том, что в противном случае множество игроков рынка, хеджировавших с помощью фьючерсов свои позиции на внебиржевом рынке, могли оказаться в ситуации, когда из-за потолка цен они не смогут продать контракты по запланированной цене. Это могло привести как к убыткам, так и к массовому неисполнению сделок по форс-мажору.

С другой стороны, решение вообще не включать в регулирование огромный внебиржевой рынок газа ставит вопрос в принципе об эффективности потолка для сдерживания цен на газ. На практике не только трейдер, но и финансовый инвестор сможет выйти на внебиржевой рынок и продать там газ по любой цене. При этом вызванная потолком неопределенность может снизить ликвидность ближайшего фьючерса на TTF, которая перетечет на внебиржевой рынок или даже на другие европейские хабы. Сокращение ликвидности, вероятно, вызовет рост волатильности торгов, которая в этом году и так резко возросла — изменение цены на 20% в день перестало быть редкостью.

Еврокомиссия в качестве одного из немногих экономических аргументов в пользу потолка цен выдвигала тезис о том, что стоимость газа на TTF оторвалась от глобального рынка СПГ — по мнению регулятора, из-за спекуляций. «Тот факт, что цена на TTF выше, обоснован, поскольку отражает перегруженность инфраструктуры — как из Великобритании в ЕС по трубопроводам, так и приемных терминалов СПГ в Северо-Западной Европе,— пишет Майкл Фулвуд из OIES.— Это приводит к большим дисконтам цен на (британском хабе) NBP и СПГ по сравнению с TTF. Очевидным решением являются инвестиции в соответствующую инфраструктуру, ограничение цен на TTF, то есть борьба с причиной проблемы, а не с симптомами».

Юрий Барсуков