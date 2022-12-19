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Коммерсантъ FM
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Путин опроверг планы поглощения Россией Белоруссии

Президент Владимир Путин опроверг планы поглощения Россией Белоруссии, назвав это чушью. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Вопрос не в поглощении, вопрос в согласовании экономической политики так, как это делается во многих других интеграционных объединениях»,— ответил господин Путин на вопрос о подобных слухах. «Все остальное — это наносное, чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках»,— заявил президент РФ.

В августе 2021 года Россия и Белоруссия договорились об интеграции в рамках Союзного государства. Владимир Путин рассчитывает, что товарооборот РФ и Белоруссии в 2022 году достигнет рекордных $40 млрд. Об этом он заявил на сегодняшних переговорах.

Мария Федотова

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