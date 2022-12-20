Дело Тесака размножилось в Мытищах

Мытищинский городской суд Московской области разделил на две части уголовное дело погибшего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесак). Предполагаемых сторонников Тесака, ходатайствовавших о присяжных, будут судить в Сергиевом Посаде, а его самого, заочно и без заседателей,— в Мытищах. Националисты, напомним, обвиняются СКР в серии убийств, совершенных на почве межнациональной вражды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родственники Максима Марцинкевича не решили, по каким основаниям может быть прекращено его дело

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Родственники Максима Марцинкевича не решили, по каким основаниям может быть прекращено его дело

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как сообщил “Ъ” адвокат отца Максима Марцинкевича Алексей Михальчик, в ходе предварительных слушаний в Мытищинском горсуде Московской области судья Мария Локтионова приняла решение о разделении громкого уголовного дела на две части. Подсудимые Семен Токмаков, Александр Лысенков, Андрей Кейль, Максим Хатулев, Алексей Гудилин, Павел Хрулев и представители Максима Марцинкевича ходатайствовали о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей. Однако судья, опираясь на решение Конституционного суда, пришла к выводу, что если живые националисты имеют полное право на суд присяжных, то мертвые — нет. В результате дело в отношении шести обвиняемых было направлено в суд в Сергиевом Посаде, где ими, по версии СКР, были совершены преступления, а в отношении Тесака оставлено в Мытищах и будет рассмотрено судьей единолично. При этом потерпевшие выступали за прекращение его уголовного преследования в связи с истечением срока давности. Не против были мать и сестра националиста, но отец настоял на проведении разбирательства.

Максим Марцинкевич, напомним, скончался в сентябре 2020 года в камере СИЗО №3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. По версии СКР, он покончил с собой, сделав несколько явок с повинной, в которых рассказал об убийствах и других преступлениях. Защите, уверенной, что признаниям предшествовали пытки, в возбуждении уголовного дела было отказано.

По версии СКР, осенью 2003 года Максим Марцинкевич и его соратники совершили двойное убийство в Смоленской области, затем убили еще двух человек в Сергиево-Посадском городском округе и национальном парке «Лосиный Остров», расположенном в Мытищах. В Мытищах в 2007 году жертвами националистов стали выходец из Дагестана и еще один человек, личность которого не установили: видеозапись казни была опубликована в соцсетях. Именно брат погибшего дагестанца предложил прекратить дело, очевидно, понимая, что присяжные могут найти оправдание и для Тесака. Кстати, Мытищинский суд, как уже сообщал “Ъ”, приговорил в особом порядке за это преступление Максима Аристархова и Сергея Маршакова, назначив им с учетом прежних сроков 16 и 17 лет колоний строгого режима соответственно. При этом бывшие националисты рассчитывали, что за сотрудничество со следствием их уголовное преследование будет прекращено в связи с истечением сроков давности.

Николай Сергеев