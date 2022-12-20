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Коммерсантъ FM
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Дело Тесака размножилось в Мытищах

Часть расследования в отношении националистов передана с другой регион

Мытищинский городской суд Московской области разделил на две части уголовное дело погибшего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесак). Предполагаемых сторонников Тесака, ходатайствовавших о присяжных, будут судить в Сергиевом Посаде, а его самого, заочно и без заседателей,— в Мытищах. Националисты, напомним, обвиняются СКР в серии убийств, совершенных на почве межнациональной вражды.

Родственники Максима Марцинкевича не решили, по каким основаниям может быть прекращено его дело

Родственники Максима Марцинкевича не решили, по каким основаниям может быть прекращено его дело

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Родственники Максима Марцинкевича не решили, по каким основаниям может быть прекращено его дело

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как сообщил “Ъ” адвокат отца Максима Марцинкевича Алексей Михальчик, в ходе предварительных слушаний в Мытищинском горсуде Московской области судья Мария Локтионова приняла решение о разделении громкого уголовного дела на две части. Подсудимые Семен Токмаков, Александр Лысенков, Андрей Кейль, Максим Хатулев, Алексей Гудилин, Павел Хрулев и представители Максима Марцинкевича ходатайствовали о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей. Однако судья, опираясь на решение Конституционного суда, пришла к выводу, что если живые националисты имеют полное право на суд присяжных, то мертвые — нет. В результате дело в отношении шести обвиняемых было направлено в суд в Сергиевом Посаде, где ими, по версии СКР, были совершены преступления, а в отношении Тесака оставлено в Мытищах и будет рассмотрено судьей единолично. При этом потерпевшие выступали за прекращение его уголовного преследования в связи с истечением срока давности. Не против были мать и сестра националиста, но отец настоял на проведении разбирательства.

Максим Марцинкевич, напомним, скончался в сентябре 2020 года в камере СИЗО №3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. По версии СКР, он покончил с собой, сделав несколько явок с повинной, в которых рассказал об убийствах и других преступлениях. Защите, уверенной, что признаниям предшествовали пытки, в возбуждении уголовного дела было отказано.

По версии СКР, осенью 2003 года Максим Марцинкевич и его соратники совершили двойное убийство в Смоленской области, затем убили еще двух человек в Сергиево-Посадском городском округе и национальном парке «Лосиный Остров», расположенном в Мытищах. В Мытищах в 2007 году жертвами националистов стали выходец из Дагестана и еще один человек, личность которого не установили: видеозапись казни была опубликована в соцсетях. Именно брат погибшего дагестанца предложил прекратить дело, очевидно, понимая, что присяжные могут найти оправдание и для Тесака. Кстати, Мытищинский суд, как уже сообщал “Ъ”, приговорил в особом порядке за это преступление Максима Аристархова и Сергея Маршакова, назначив им с учетом прежних сроков 16 и 17 лет колоний строгого режима соответственно. При этом бывшие националисты рассчитывали, что за сотрудничество со следствием их уголовное преследование будет прекращено в связи с истечением сроков давности.

Николай Сергеев

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