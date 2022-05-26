Следствие вернулось к Тесаку

2K 2 мин. ...

Следственный комитет России (СКР) возобновил расследование обстоятельств гибели в челябинском СИЗО одного из самых известных российских националистов Максима Марцинкевича (Тесак). Такое решение принял Челябинский облсуд. Тесак, как рассказывал “Ъ”, уже отбывая срок в колонии, был этапирован в Москву, поскольку дал признательные показания о преступлениях, якобы совершенных им и его соратниками. Националист умер по дороге в столицу, а его родные до сих пор считают, что его довели до самоубийства пытками. Показательно, что решение Челябинского облсуда, потребовавшего, чтобы СКР еще раз проверил, как погиб Тесак, последовало на фоне многочисленных скандалов о применении в системе ФСИН недозволенных мер воздействия на заключенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны Максима Марцинкевича

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Похороны Максима Марцинкевича

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, чтобы добиться нового расследования обстоятельств гибели Максима Марцинкевича, адвокату националиста Алексею Михальчику, ныне представляющему интересы его отца, понадобилось примерно полтора года. Сам Максим Марцинкевич, напомним, был обнаружен мертвым в сентябре 2020 года в СИЗО-3 Челябинска. Националиста, который отбывал срок в колонии за разжигание национальной розни и другие преступления, этапировали в Москву. Перед этим, как рассказывал “Ъ”, он подписал ряд явок с повинной, в которых рассказал, что он сам и его соратники убили несколько мигрантов по мотивам национальной ненависти (п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Само дело, которое благодаря показаниям Тесака было раскрыто, возбудили еще 6 сентября 2007 года после размещения в интернете видеозаписи убийства двух мужчин. Первому отрезали голову, а второго убили выстрелом в затылок. Одну из жертв, приехавшего в Москву на заработки уроженца Дагестана Шамиля Удаманова, родственники опознали по видеокадрам. Личность второй жертвы, предположительно выходца из Средней Азии, так и не была установлена. В 2017 году расследование уголовного дела приостановили в связи с отсутствием лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

До Москвы Тесак не доехал, а семья националиста заявила о том, что сомневается в его добровольном самоубийстве. По версии родных, Тесака якобы могли принудить к суициду. В частности, адвокат Михальчик ставил под сомнение результаты судебно-медицинских экспертиз, указывая на то, что подписи некоторых врачей во врачебных протоколах просто отсутствовали. Защита требовала возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства.

Однако суды разных инстанций ходатайства адвоката семьи Марцинкевича отклоняли. И только Челябинский облсуд вынес постановление с требованием к региональному управлению СКР возобновить дело в связи со смертью Максима Марцинкевича. Последовавшие протесты прокуратуры были отклонены.

Адвокат Алексей Михальчик сказал “Ъ”, что он надеется на проведение новой экспертизы, причем не только тела самого Тесака, но и предполагаемых жертв преступлений, о которых националист якобы сообщил следствию. «Надеюсь, на этот раз расследование будет объективным»,— сказал юрист.

Алексей Соковнин