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Коммерсантъ FM
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Признаний оказалось подозрительно много

Дело Тесака передали прокурорам и присяжным

Уголовное дело о серии убийств, которые инкриминируются покойному националисту Максиму Марцинкевичу (Тесак) и его соратникам, направлено из Следственного комитета в Генпрокуратуру. Если надзор утвердит обвинение, слушания по делу пройдут в Мособлсуде с участием присяжных. Соответствующие ходатайства подали ряд фигурантов, а также представитель отца Максима Марцинкевича.

За Максима Марцинкевича выбрали присяжных

За Максима Марцинкевича выбрали присяжных

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

За Максима Марцинкевича выбрали присяжных

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Адвокат Алексей Михальчик, представляющий семью Максима Марцинкевича, сообщил “Ъ”, что все фигуранты уголовного дела и их защитники подписали протоколы об ознакомлении с материалами дела, насчитывающими 47 томов. Теперь они будут направлены на утверждение первому заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину. Если последний согласится с выводами главного следственного управления (ГСУ) СКР, уголовное дело, очевидно, попадет в Мособлсуд, так как на территории области была совершена основная часть инкриминируемых националистам преступлений, в том числе известное двойное убийство в сентябре 2007 года в парке «Лосиный Остров», которое участники сняли на видео.

«Я подал ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных»,— сообщил господин Михальчик, отметив, что аналогичным образом поступил еще ряд фигурантов.

По его словам, защитники называют данное расследование «делом мертвых», так как, по официальным данным, покончили с собой четверо обвиняемых. Одним из них следствие называет Максима Марцинкевича, оформившего перед смертью в СИЗО Челябинска в 2020 году с десяток признаний о своем и других националистов участии в преступлениях.

«Мы полагаем, что они были сделаны под пытками,— отмечает адвокат.— И что верить надо записке, найденной во рту Максима. "Я всех оговорил", сообщалось в ней».

Интересно, что резонансное дело находилось не в производстве управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР, а управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов. И это при том, что правоохранителей среди обвиняемых нет. Почему-то возглавлял расследование майор юстиции, у которого в следственную бригаду входили полковники и подполковники.

Большинство из семи предполагаемых жертв националистов они так и не смогли установить, однако пришли к выводу, что убийства совершались группой лиц с особой жестокостью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. В этом следствию помогли сами националисты. Двое из них, Максим Аристархов и Сергей Маршаков, заключив соглашения о досудебном сотрудничестве с Генпрокуратурой, дали в рамках сделок показания на товарищей, в том числе Тесака. Однако с учетом ранее назначенных сроков они получили по приговорам 16 и 17 лет строгого режима, тогда как рассчитывали на прекращение уголовных преследований за сроком давности. Сотрудничают и ряд из шести живых фигурантов, которых задержали в декабре 2020 года в Москве, Сочи и Тюмени и которые предстанут перед облсудом, однако, полагает господин Михальчик, их показания больше могут навредить следствию, так как обвиняемые путают время, место и обстоятельства совершенных преступлений.

Николай Сергеев

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