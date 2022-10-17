Карим Бензема дождался суперстарости

Обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе стал Карим Бензема. Свой «Золотой мяч» форвард «Реала» добыл, пережив фантастический взлет в том возрасте, когда у подавляющего большинства игроков карьера либо клонится к закату, либо уже заката достигла. При этом победа Бензема в конкурсе получилась абсолютно бесспорной: никто в прошлом сезоне не завоевал столько ценных титулов и не забил столько важнейших голов, сколько сломавший стереотипы французский ветеран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карим Бензема выиграл конкурс по определению обладателя «Золотого мяча» с подавляющим преимуществом

Фото: REUTERS/Juan Medina TPX IMAGES OF THE DAY, Juan Medina / Reuters Карим Бензема выиграл конкурс по определению обладателя «Золотого мяча» с подавляющим преимуществом

Фото: REUTERS/Juan Medina TPX IMAGES OF THE DAY, Juan Medina / Reuters

К тому, что произойдет в парижском Театре Шатле, когда дело на проходившем в нем гала-вечере дойдет до вручения ценнейшей среди розданных футбольных наград, конечно, заранее готовились все крупные медиаресурсы, освещающие важнейшую для человечества игру. И фотографиями Карима Бензема L`Equipe, Marca, куча других изданий украсили главные страницы своих сайтов еще с утра, давая понять: мы в курсе, кто взял верх в конкурсе на этот раз. В конце концов именно они, эксперты таких изданий, участвуя в опросе France Football, победителя и определяют. Но все равно это событие тянуло назвать удивительным по вполне понятной причине.

Среди тех, кому «Золотой мяч» доставался раньше, было не так уж мало игроков, перешагнувших 30-летний рубеж, но очень мало тех, кто перешагнул его не только что, а уже довольно давно, то есть бесспорных ветеранов, чей карьерный пик, по идее, далеко позади, а карьерный закат, наоборот, уже рядом.

Карим Бензема свой приз получил на пороге 35-летия — столько ему исполнится в декабре. И это уже, строго говоря, что-то невероятное.

Старейшим среди тех, кому довелось добыть «Золотой мяч», видимо, навсегда суждено остаться человеку, взявшему его в руки первым, англичанину Стэнли Мэтьюзу: в 1956-м ему был аж 41 год. Но, кажется, тогда Мэтьюза отметили скорее по совокупности заслуг, за былые свершения, заодно отдав дань уважения стране, подарившей футбол миру.

А после Стэнли Мэтьюза, то есть за шесть с половиной десятилетий, лишь двум лауреатам в миг триумфа было, как и Кариму Бензема, 34 года — Льву Яшину в 1963-м и Лионелю Месси в 2021-м. И то и гениальный советский голкипер, и аргентинский форвард, являющийся семикратным обладателем трофея, все-таки были чуть моложе Бензема.

Но дело не только в возрасте. По существу, весь отрезок в жизни французского форварда, благодаря которому ему довелось оказаться в центре внимания всего мира, похож на исключительный, ломающий все шаблоны и стереотипы феномен — «феномен Бензема».

То, что история футбола не знала подобного карьерного ренессанса,— факт, который вряд ли у кого-то выйдет поставить под сомнение, даже если ради этого перелопатить все спортивные энциклопедии.

Карим Бензема не выпадал из списка топовых форвардов примерно с того момента, как в 2009 году перешел из «Лиона» и «Реал». Все это время он был звездой, игроком, подходящим под суровые критерии отбора, применяемые мадридским гигантом. Он был, безусловно, большим игроком. Но при этом, как ни крути, никто не рисковал поставить его вровень, скажем, с Лионелем Месси или долго игравшим вместе с французом за «Реал» Криштиану Роналду — суперменских черт в игре, в облике Бензема не обнаруживалось. И в принципе биография нападающего совершенно не походила на планомерное движение к «Золотому мячу», к какому-то совершенно особенному статусу, с которым, как правило, ассоциировались все прежние владельцы трофея. В голосованиях, формировавших шорт-листы претендентов на него, Бензема упоминали регулярно, однако в итоговой иерархии он занимал места во втором или третьем десятке — среди «обычных» героев, без приставки «супер». Чудесным прорывом в этом смысле можно было считать уже позапрошлый сезон. Три десятка голов за «Реал» — классный показатель, но опять же не такой, чтобы сходить с ума от восторга или оказаться в тройке номинантов на «Золотой мяч».

Впрочем, как выяснилось, чудо настоящее было впереди. Еще немного постаревший Карим Бензема выдал не просто безумно удачный, а невероятный, волшебный в плане продуктивности сезон. Он забил 44 мяча в 46 встречах за «Реал» и еще пять — в четырех играх за сборную Франции, в которую вернулся после долгого перерыва, связанного с конфликтом с тренером Дидье Дешамом. Но отталкиваться от чистой статистики тут не совсем правильно, какой бы поразительной она ни выглядела.

Штука в том, что Бензема как раз приобрел тот самый особенный статус — человека, чьи меткие удары, чья энергетика, чьи великие подвиги приносят командам призы.

За «Реал» он забивал важнейшие голы в важнейших матчах по дороге к испанскому золоту, а в Лиге чемпионов просто вытащил клуб, не тянувший на фаворита, к титулу. Это благодаря его хет-трикам «Реал» выжил в битвах с ПСЖ и «Челси». Это благодаря трем его мячам в двух полуфинальных матчах, в том числе мячу решающему, в овертайме ответной игры, мадридцы справились с «Манчестер Сити». В финале против другого котировавшегося на самом деле куда выше «Реала» английского гранда — «Ливерпуля» — Бензема отличился лишь из зафиксированного VAR «вне игры», но без его страсти, без его вечной нацеленности на ворота явно невозможен был бы и угробивший соперников гол Винисиуса. Как без голов Бензема наверняка не состоялись бы тяжелые победы французской сборной над мощнейшими бельгийцами и испанцами в финальном турнире Лиги наций год назад в Италии.

Такое сочетание — ярких цифр, шикарных картинок и громких титулов — обеспечило какую-то стопроцентную несомненность первенства Карима Бензема в легендарном конкурсе. Это, например, насчет того, насколько справедливо в предыдущем рейтинге Лионель Месси очутился выше Роберта Левандовского с его грандиозными бомбардирскими достижениями, можно было отчаянно, до хрипоты спорить. Сейчас перед церемонией в Театре Шатле ни о каких спорах не шло речи. И это, кстати, тоже редкий для «Золотого мяча» случай, лишь добавляющий флера и уникальности «феномену Бензема».

Алексей Доспехов