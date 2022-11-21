Чемпионат мира лишился «Золотого мяча»

Впервые за четыре с половиной десятилетия на чемпионате мира не сыграет обладатель главной индивидуальной награды в мировом футболе. Француз Карим Бензема, получивший в октябре «Золотой мяч», выбыл из заявки сборной Франции накануне старта катарского первенства в связи с травмой бедра. Бензема пополнил огромный список игроков, которые не поедут на него из-за различных повреждений. А наибольшие потери понесли как раз французы — действующие чемпионы мира. Они недосчитались чуть ли не половины основы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карим Бензема стал первым с 1978 года действующим обладателем «Золотого мяча», который не примет участия в чемпионате мира

Фото: Christophe Ena, AP Карим Бензема стал первым с 1978 года действующим обладателем «Золотого мяча», который не примет участия в чемпионате мира

Фото: Christophe Ena, AP

Несчастье с Каримом Бензема случилось в субботу на тренировке сборной Франции, которая свой первый матч на групповом этапе открывшегося в воскресенье чемпионата мира в Катаре проведет во вторник против австралийцев. Занятие Бензема покинул, заметно хромая. А проведенное в больнице в Дохе обследование подтвердило, что форвард получил серьезное повреждение мышц бедра или скорее усугубил повреждение, о котором уже было известно. С середины октября Бензема практически не играл за свой клуб «Реал» из-за проблем с ногой. Лечение и восстановление футболиста, по прогнозам врачей, должно занять примерно три недели. Таким образом, участие Карима Бензема в чемпионате мира исключено. Вместо него тренер сборной Франции, победившей на предыдущем первенстве, которое в 2018 году принимала Россия, Дидье Дешам уже включил в заявку нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

Отсутствие Карима Бензема — большой удар по всему катарскому чемпионату. Он лишился одной из самых ярких звезд, а если судить исключительно по формальным признакам, то просто самой яркой звезды без всяких оговорок. Дело в том, что именно Бензема месяц назад завоевал «Золотой мяч», наиболее ценную в футболе индивидуальную награду, которую ему вручили, отметив подвиги, совершенные в «Реале» в разных турнирах, а в первую очередь в выигранной мадридцами Лиге чемпионов. Между тем в последний раз действующий владелец «Золотого мяча» отсутствовал на футбольном соревновании номер один уже очень давно. В 1978 году на аргентинский чемпионат мира не пробилась тогда еще довольно слабая сборная Дании, а вместе с ней и ее лидер Аллан Симонсен.

Впрочем, ЧП с Каримом Бензема вполне вписывается в общую картину. Перенося из-за специфики жаркого катарского климата нынешний чемпионат мира с лета на конец года, Международная федерация футбола (FIFA) наверняка рассчитывала и на побочный позитивный эффект от такого сдвига. Это первенство впервые проходит не после окончания изнурительного клубного сезона, а посреди него, то есть в тот момент, когда форма игроков из ведущих лиг, по идее, должна быть близка к пиковой. Однако эффект получился обратным.

Из знаменитых футболистов, как и Бензема, пролетевших мимо чемпионата мира в связи с травмами, можно теперь составить целую сборную, которая была бы способна бороться в Катаре за золотые награды. В ней, например, очутились бы немцы Тимо Вернер и Марко Ройс, англичане Рис Джеймс и Бен Чилуэлл, португалец Диогу Жота, испанец Кепа Аррисабалага, мексиканец Хесус Корона и сенегалец Садио Мане. Причем некоторые из них, как Мане, выбыли уже на заключительной стадии подготовки к чемпионату. И это не считая тех футболистов, которых тренеры рискнули включить в состав, невзирая на плохое состояние. А таких тоже немало.

Но даже на этом фоне случай сборной Франции выглядит экстраординарным. Еще до объявления заявки выяснилось, что на чемпионат мира не смогут поехать Поль Погба и Нголо Канте, а также защитник Преснель Кимпембе. Погба и Канте с триумфального 2018 года оставались для французов ключевым тандемом в середине поля, а в роли игроков, закрывающих важнейшую опорную зону, у них, по сути, не было альтернативы. Кимпембе же, судя по всему, вполне мог занять место в центре обороны сборной — тем более что ее лидер Рафаэль Варан также испытывал в ноябре проблемы со здоровьем. А несколько дней назад из заявки исчез Кристофер Нкунку. У этого молодого форварда тоже были прекрасные шансы либо очутиться в основе команды, либо как минимум регулярно выходить на замену для усиления игры. По итогам минувшего сезона выступающего за «Лейпциг» Нкунку признали сильнейшим игроком немецкого чемпионата. А без этих игроков сборная Франции уже совершенно не похожа на фаворита турнира.

Алексей Доспехов