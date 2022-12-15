Госдума приняла закон, разрешающий иностранцам находиться на муниципальной службе

Госдума в третьем чтении приняла закон, который разрешает иностранцам находиться на муниципальной службе. Закон разрешит муниципальным служащим или военнослужащим по контракту, которые не могут отказаться от иностранного гражданства по не зависящим от них причинам, сохранить свои должности до 2024 года.

6 декабря президент России подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут занимать должности в органах власти в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для этого им нужно подать заявление о несогласии состоять в гражданстве Украины.