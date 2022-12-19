«Александр Лукашенко сложный, но по сути единственный союзник»

Российский лидер Владимир Путин отправляется в столицу Белоруссии с рабочей поездкой. В центре обсуждения — взаимодействие двух стран и вопросы безопасности. Как известно, 2 декабря лидеры говорили по телефону, на следующий день — 3 декабря — Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что стороны объявят об успехах в союзном строительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Визит Владимира Путина в Минск окутан пеленой таинственности и сопровождается различными интригами. Есть и предположения, что поездка в итоге может и не состояться. Согласно официальной информации, президент России посетит столицу Белоруссии по личному приглашению президента Александра Лукашенко. Переговоры же пройдут с акцентом на интеграционное взаимодействие

Белорусская сторона также не против обсудить интеграцию, равно как и вопросы безопасности, экономического взаимодействия и меры реагирования на возникающие вызовы. По окончании встречи анонсирована пресс-конференция.

Самая распространенная версия, что речь пойдет об участии республики в специальной военной операции на Украине. Союзник, в принципе, и так в той или иной степени в ней участвует, но сейчас, видимо, имеется в виду участие непосредственное, то есть своими вооруженными силами. Негласно считается, что Александр Лукашенко не в восторге от подобной перспективы и всячески пытается этого как-то избежать.

Традиционно не будем гадать. Между тем, кажется, что двусторонний саммит — мероприятие больше имиджевое и ставит своей основной задачей явить миру нерушимую дружбу и партнерство между союзниками, которые готовы общими усилиями противостоять недружественному и агрессивному Западу.

В этой части также имеется небольшой повод для пересудов: злые языки периодически утверждали, что, мол, господин Лукашенко пытается наладить определенные контакты с бывшими партнерами. Визит Владимира Путина есть наглядное подтверждение тому, что все эти разговоры не имеют под собой никакой реальной почвы.

Кроме того, на дворе, как известно, преддверие Нового года — народонаселение двух братских стран, по идее, должно испытывать больше положительных эмоций, нежели противоположных. Объявление об участии в боевых действиях вряд ли обрадует белорусов. Впрочем, как знать. Но дальнейшее углубление интеграции и создание настоящего союза вполне может быть хорошей вестью, которая отчасти поднимет настроение электорату. Хотя вопрос этот тоже не до конца однозначный.

Однако чем хороша интеграция? О прорыве на этом направлении можно объявлять постоянно и в любой момент. Собственно, она официально ни на минуту не останавливается. Идет согласование дорожных карт и иных аспектов взаимовыгодного сотрудничества в рамках Союзного государства. Поэтому теоретически ничего не помешает объявить об очередных подвижках на этом пути.

Двусторонние переговоры и пресс-конференция, кроме того, еще и повод сделать важные заявления — послать сигналы тем же западным представителям. Важный момент: Александр Лукашенко на сегодня сложный, но, по сути, единственный наш союзник. Со всеми остальными дела обстоят несколько сложнее. В последнее время все чаще возникают разные трудности, непредвиденные ситуации и даже непонимание. С Белоруссией тоже есть проблемы, но если говорить в целом, то конструкция более-менее прочная.

И что в этой связи стоит сказать: союзниками, как известно, нужно дорожить, и по возможности идти им навстречу. И об этом также неизбежно пойдет речь в ходе общения двух лидеров.

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