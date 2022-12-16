Власти Белоруссии анонсировали визит Путина в Минск 19 декабря

Президент России Владимир Путин посетит Минск 19 декабря. В столице Белоруссии глава государства проведет переговоры с президентом страны Александром Лукашенко. Будут обсуждаться вопросы безопасности, экономического взаимодействия, меры реагирования на возникающие вызовы. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. В Кремле пока не подтверждали переговоры.

Переговоры начнутся в расширенном формате. В них примут участие президенты России и Белоруссии, члены правительств, министры и руководители ведомств. Стороны будут обсуждать «весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции».

Затем Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в формате один на один, после чего проведут пресс-конференцию. «В целом, как планируется, главы государств в течение переговорного дня подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ»,— сообщили в пресс-службе.

Олеся Павленко