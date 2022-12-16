В Кремле раскрыли детали запланированного визита Путина в Минск

Пресс-служба Кремля подтвердила сообщения белорусской стороны, что 19 декабря у президента России Владимира Путина запланирована рабочая командировка в Минск. В сообщении отмечается, что визит пройдет по приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Переговоры, как сообщили в Кремле, пройдут «с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства». По сообщению пресс-службы белорусского президента, будут обсуждаться вопросы безопасности, экономического взаимодействия, меры реагирования на возникающие вызовы, а также наиболее актуальные вопросы белорусско-российской интеграции. После переговоров пройдет пресс-конференция.

По информации на сайте Кремля, последний раз лидеры России и Белоруссии общались по телефону 2 декабря. Они обсуждали вопросы двухстороннего сотрудничества, в том числе в научной и образовательной сфере. На следующий день, 3 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск. Там с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным он подписал соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

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Анастасия Ларина