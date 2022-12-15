Песков: указ Путина об ответных мерах на потолок цен ожидается на этой неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что указ Владимира Путина по ответным мерам на решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть ожидается на этой неделе. Однако точной даты публикации документа он не назвал.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ждать президентского указа на этой неделе, господин Песков сказал: «Да. Мы сообщим, как только он появится».

Потолок цен на российскую нефть, согласованный Евросоюзом, странами G7 и Австралией, вступил в силу 5 декабря. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. 9 декабря в Кремле сообщили, что обсуждение ответных мер близится к завершению. По информации «Ведомостей», Россия ведет запрет на продажу нефти странам, которые ввели потолок.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Россия готовит ответ в условиях лимита».

Милена Костерева