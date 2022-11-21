Суррогатное материнство выношено чиновниками

Законопроект о запрете суррогатного материнства в России вызвал неожиданное сопротивление со стороны чиновников, в том числе в МИДе, МВД и Минюсте. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, один из авторов инициативы Петр Толстой. Говоря о полученных парламентариями от федеральных органов исполнительной власти замечаниях, политик предположил, что, выдвигая «притянутые за уши аргументы», лоббисты такого способа «торговли детьми» получают материальную выгоду. Впрочем, господин Толстой выразил уверенность, что «никакие придирки различных заинтересованных напрямую в этом чиновников» не остановят депутатов. Другой автор инициативы вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова объяснила необходимость принять законопроект в том числе вскрывшимися фактами деятельности биолабораторий на Украине. Экс-депутат Госдумы Инга Юмашева в связи с этим призвала объявить мораторий на «трансграничное перемещение тканей, объектов и жидкостей граждан РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Толстой полон решимости навести порядок в делах суррогатного материнства

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Петр Толстой полон решимости навести порядок в делах суррогатного материнства

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Петр Толстой объяснил решение провести пресс-конференцию в преддверии второго чтения законопроекта о запрете суррогатного материнства в России так: общество должно знать, «каким образом, кто и как вставляет палки в колеса законопроекту о торговле детьми». Документ был внесен в Госдуму в декабре прошлого года, а в мае 2022 года единогласно принят в первом чтении. Однако после, рассказал господин Толстой, авторы получили от федеральных органов исполнительной власти ряд замечаний «с притянутыми за уши аргументами». Среди них, отметил он, есть «безусловно и полезные», но и есть «целая группа» таких, которые призваны «затянуть процесс». «Около 300 компаний занимается этим бизнесом [в России]. Оборот оценивается в €2 млрд в год. И соответственно, у этого бизнеса достаточно обширные лоббистские возможности,— заявил он.— Не буду скрывать, что лоббисты вот такого способа торговли детьми находятся и в органах исполнительной власти, и в других очень высокопоставленных местах. Люди, по всей видимости, получают какой-то материальный профит от того, что Россия является фабрикой по продаже детей».

Петр Толстой напомнил, что депутаты занялись этой проблемой, когда во время пандемии в Москве были обнаружены «целые фермы» с рожденными суррогатными матерями младенцами, которых не успели или не смогли вывезти за границу. В январе 2020 года, напомним, в одной из московских квартир полиция обнаружила мертвого младенца вместе с четырьмя другими детьми, няней и суррогатной матерью. Дети родились в Европейском центре суррогатного материнства и ждали, когда биологические родители отвезут их на Филиппины.

Фигурантами дела о торговле людьми стали сотрудники компании «Росюрконсалтинг», предоставлявшей юридическое сопровождение по программам суррогатного материнства, а также врачи и две выносившие детей женщины (одна — гражданка Украины).

Всего же, по оценке ФСБ, за последние несколько лет из России были вывезены около 45 тыс. таких детей. Господин Толстой предупредил: есть данные, что часть из них вывозят на органы, часть — для усыновления в гомосексуальные пары.

Депутаты выступили за полный запрет участия иностранных граждан в программах суррогатного материнства в России. Разработанный ими законопроект предполагает, что потенциальными получателями услуг суррогатной матери (обязательно россиянки) смогут стать только россияне, состоящие в браке, либо одинокая женщина, имеющая гражданство России, в случае если вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским причинам. Кроме того, в документе указано, что рожденные таким образом дети должны автоматически становиться гражданами РФ.

Однако МВД, МИД и Минюст России выступают против того, чтобы наделять гражданством ребенка, рожденного от суррогатной матери—гражданки РФ на территории нашей страны, признал Петр Толстой.

В МИДе, по его словам, считают, что положение вывезенных за границу детей должно определяться нормами государства его постоянного проживания. «Но задача все-таки состоит в том, чтобы такие дети имели возможность защиты со стороны российского государства,— настаивал господин Толстой.— Просто не хотят на себя, по всей видимости, взваливать дополнительные обязанности и без того загруженные наши консульские отделы». Минюст, отметил он, предлагает «комплексно» решить «всю» проблему суррогатного материнства в России и, уверены авторы законопроекта, таким образом отложить запрет бизнеса с иностранцами.

Неназванный господином Толстым заместитель главы МВД России и вовсе, по словам выступающего, задался вопросом: зачем запрещать суррогатное материнство в России, если в США оно разрешено?

А целый ряд коллег «из правового управления» (не уточнив, какого ведомства) кулуарно советуют «сейчас не заниматься этим вопросом». В конце концов Петр Толстой пришел к выводу, что сложившаяся ситуация позорна, а Россия «хуже колоний западных стран», где все еще закреплена законодательно возможность вынашивать детей таким образом.

Анна Кузнецова полностью поддержала господина Толстого: «Установлено, что основными потребителями услуги суррогатного материнства являются граждане стран, где это запрещено. Мы понимаем с вами, да, как относятся к России». Она отметила, что узаконенное суррогатное материнство нарушает права не только детей, рожденных сурмамами от иностранцев, но и «наши с вами права, наших с вами детей». «Уважаемые коллеги, 14 млрд из нашего бюджета идет на оплату услуг суррогатных родов для иностранцев»,— заявила она, не уточнив, о каких именно расходах идет речь. Анна Кузнецова призвала также не забывать, что Госдума сегодня работает над темой биологических лабораторий, обнаруженных на Украине. «Так вот именно славянский генотип является основой этих опытов над людьми. И мы с вами можем представить, для чего могут быть использованы эти дети,— настаивала она.— Говоря об этом законопроекте, мы защищаем всех. Ну еще, конечно, наше нравственное человеческое самосознание».

Впрочем, более широко тему биологического оружия раскрыла экс-депутат Госдумы Инга Юмашева: «На мой взгляд, настал тот момент, когда нам необходимо объявить мораторий на трансграничное перемещение тканей, объектов и жидкостей граждан РФ, особенно в условиях специальной военной операции, когда мы до конца еще не понимаем угроз, исходящих от разного рода биолабораторий».

Журналист Анна Шафран потребовала относиться к законопроекту о запрете суррогатного материнства как к спутнику другой инициативы — о запрете пропаганды ЛГБТ.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов со своей стороны подтвердил, что происходят «совершенно аморальные вещи»: в качестве пациентов в этих клиниках «систематически» оформляются представители ЛГБТ-сообщества, в медкартах которых указывается принадлежность к женскому полу с диагнозом «врожденное отсутствие матки». Отец Федор вспомнил владельца крупной парфюмерной компании на Филиппинах, который, не скрывая свою принадлежность к ЛГБТ, получил родительские права на шестерых российских детей и вывез их за пределы страны. «И что с ними будет? — спросил он и сам же ответил за всех собравшихся: — Мы прекрасно понимаем, для каких целей приобретаются дети. По факту это, конечно же, торговля детьми. Покупается не только ребенок, но и здоровье, и репродуктивный потенциал наших русских, российских женщин. Только колония может отдавать своих детей в иностранные государства».

Петр Толстой, завершая выступление, выразил уверенность, что в самое ближайшее время иностранцам запретят пользоваться программами суррогатного материнства в России.Он напомнил, что парламент является высшим органом законодательной власти РФ, и «никакие придирки различных заинтересованных напрямую в этом чиновников» не остановят депутатов. «Мы этот закон примем»,— пообещал господин Толстой.

Наталья Костарнова