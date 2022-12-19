Из-за обстрела ВСУ в Белгородской области без света остались 14 тысяч человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела ВСУ в приграничном Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение.

«Без света остаются порядка 14 тысяч жителей. Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания», – сказал Вячеслав Гладков.

За время проведения специальной военной операции от обстрелов со стороны Украины в Белгородской области погибли несколько человек, а повреждения получили сотни зданий и сооружений. С начала осени обстрелы территории Белгородской области участились. Вчера, 18 декабря, в результате обстрелов Украиной Белгорода, а также Белгородского и Краснояружского районов в общей сложности пострадали 12 человек, один погиб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции “Ъ”.

Сергей Толмачев, Воронеж