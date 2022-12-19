Курс евро превысил 70 рублей

Курс евро поднялся на биржевых торгах выше 70 руб./€ впервые с 27 мая. По состоянию на 11:05 евро растет на 1,1%, до 69,8 руб./€

Доллар торгуется на уровне 66,2 руб./€ (+1,5%). Курс юаня растет на 1,2%, до 9,4 руб.

Индекс Мосбиржи снижается на 0,53%, до 2 121,54 пункта. РТС падает на 2,24%, до 1 015,37 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Ослабление рубля валюты началось на фоне введенного странами Запада с 5 декабря потолка цен на поставки нефти из РФ. Также на прошлой неделе Евросоюз согласовал девятый пакет санкций.

Подробности — в публикации «Ъ» «Банки наказали за финансы».

Лаура Кеффер