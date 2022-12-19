В Россию вернулось около 900 застрявших в Хургаде туристов

За прошедшие выходные в Россию вернулось как минимум 880 туристов, которые несколько дней не могли вылететь из Хургады в Египте. Проблемы возникли из-за отмены рейсов авиакомпании iFly. Россиян вывозили на рейсах Red Wings, в основном это клиенты Tez Tour, сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам источника издания, близкого к iFly, в Москву прилетело уже порядка 810 туристов на двух рейсах. Еще 70 клиентов Tez Tour вернулись из Хургады в Санкт-Петербург, сообщили в туроператоре. Около 690 вернувшихся в столицу пассажиров — клиенты Tez Tour. «По данным iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии»,— сказал туроператор.

В компании добавили, что для возвращения всех путешественников нужно еще 15 вывозных рейсов. Предполагается, что вылеты будут выполнять до среды, 21 декабря.

Российские туристы застряли в Египте после того, как Турция, Иордания, Саудовская Аравия и Эритрея закрыли воздушное пространство для самолетов iFly, а Росавиация не согласовала альтернативный маршрут. Авиакомпания была вынуждена отменить рейсы до сегодняшнего дня, 19 декабря. Перевозчик попросил разрешить ему летать через Сирию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Туристы задерживаются в Египте».

Лаура Кеффер