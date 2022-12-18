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Коммерсантъ FM
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Премьер Британии перепутал право и лево

Пытаясь решить проблемы страны, Риши Сунак усугубляет раскол консерваторов

Не прошло и двух месяцев после прихода Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, как стало понятно: его попытки стабилизировать ситуацию в экономике и поднять авторитет тори не приносят успеха. Согласно свежему опросу Opinium, если бы выборы состоялись сейчас, лейбористов поддержали бы 44% избирателей, консерваторов — только 29%. Однако это не самая большая головная боль господина Сунака. Помимо внешней оппозиции зреет и оппозиция внутренняя — из-за слишком очевидного полевения правительства консерваторов партии грозит раскол, а некоторые крупные доноры грозят от нее отвернуться.

Риши Сунак

Риши Сунак

Фото: Toby Melville, Reuters

Риши Сунак

Фото: Toby Melville, Reuters

Главной задачей, стоявшей перед поселившимся 25 октября в резиденции на Даунинг-стрит, 10 Риши Сунаком, было справиться с тем хаосом, который оставила после себя его предшественница Лиз Трасс. Разгребать завалы с первого дня пришлось буквально во всех областях — от экономики и социальной сферы до миграционного кризиса и реализации сделки по «Брекситу». Недовольство британцев сумбурным правлением консерваторов вдохнуло силы в оппозицию в лице Лейбористской партии, лидер которой Кир Стармер и его коллеги уже несколько месяцев требуют не ждать конца 2024 — начала 2025 года и срочно провести досрочные выборы.

При Лиз Трасс рейтинги Консервативной партии упали катастрофически, с приходом Риши Сунака ситуация начала выправляться, но спустя почти два месяца после его избрания премьером все равно выглядит неприличной для разгромившей в 2019 году оппонентов партии.

Согласно опросу компании Opinium, проведенному 14–16 декабря, за лейбористов готовы проголосовать 44% избирателей, за консерваторов — лишь 29%.

Скрытым хедлайнером же исследования можно считать Партию реформ — наследницу партии «Брексит» во главе с Найджелом Фараджем, пока отошедшим от дел. Эта популистская политическая сила с правым уклоном впервые в истории добралась до уровня 8% популярности.

Аналогичный опрос компании YouGov показал еще более неприятные для консерваторов цифры. За тори готовы проголосовать 23%, что, конечно, лучше дна имени Лиз Трасс в 19%, но все равно не сильно спасает ситуацию. Поддержку лейбористов в этом исследовании оценили в 48%. Интересно, что реформисты, по этому опросу, добились 9%, прибавив примерно за десять дней 1%.

Укрепление Партии реформ не только говорит о росте симпатий к популистам, но и отражает кризис, в который попали консерваторы. Как отметила газета The Guardian, тори оказались на пороге «правого мятежа» после того, как Риши Сунак своими попытками спасти положение в социально-экономической сфере увел консервативное правительство сильно влево.

Помимо борьбы с внешней оппозицией действующему премьеру теперь предстоит справиться и с оппозицией внутренней.

Над правящей партией нависла угроза раскола, а некоторые крупные доноры уже решили приостановить ее финансирование.

Так, пэр Питер Круддас, который пожертвовал партии более £3,5 млн, недавно заявил, что при господине Сунаке консерваторы перестали быть правоцентристами, а значит, он не выделит им больше ни пенса, пока они не изменят свой курс. Признания лорда Круддаса просочились в прессу после публикации опроса Opinium. Оказалось, что пятая часть всех избирателей (19%) рассматривают возможность проголосовать за реформистов на следующих выборах, включая 23% избирателей, проголосовавших за консерваторов в 2019 году.

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По словам Питера Круддаса, недавний бюджет, сверстанный с учетом повышения налогов, политика в отношении «Брексита» и миграционный кризис привели к тому, что консервативные избиратели могут найти отдушину в правом политике-популисте Найджеле Фарадже. «Люди, тяготеющие к правоцентристам, могут найти новый дом в Партии реформ, особенно если Фарадж выйдет и скажет, что готов возглавить Партию реформ,— заявил господин Круддас.— То, что вы видите сегодня,— это переворот и захват Консервативной партии левоцентристами. Высокопоставленные консерваторы, с которыми я разговаривал, тоже разочарованы. Что-то должно произойти, потому что члены партии не хотят Риши Сунака».

Реформисты новым раскладам несказанно обрадовались. По словам их лидера Ричарда Тайса, тори «предали страну», в том числе из-за «Брексита». «Хочу, чтобы тори ушли. Хочу, чтобы они были уничтожены. Они разрушили нашу экономику. Люди недооценивают нас. Они не верят, что мы будет баллотироваться на 630 мест. У меня уже есть (кандидаты.— “Ъ”) на 600»,— разошелся господин Тайс. «Найджел позвонил мне на днях и сказал, что надо запомнить тот день, когда мы получили 8%»,— добавил он.

И хотя всерьез рассчитывать на победу реформисты не могут, откусить голоса у консерваторов на следующих выборах они вполне способны. Это, конечно, не может не расстраивать Риши Сунака, который пытается и спасти экономику Великобритании, и уладить внутренние разногласия в рядах тори.

Однако пока дела идут с переменным успехом, а, например, проблема беженцев, форсирующих Ла-Манш на лодках, побуждает избирателей посматривать в сторону той же Партии реформ

По словам парламентария-консерватора Джонатана Гуллиса, если им не удастся добиться прекращения нелегальной миграции и «депортации людей в Руанду, Албанию и другие безопасные страны, электорат уволит Консервативную партию, а Риши Сунак станет лидером оппозиции, а не премьер-министром». «Придет Партия реформ, заберет достаточно наших голосов, чтобы лейбористы прошли посередке и вернулись к власти. Нам нужно показать, что мы можем добиться успеха»,— призвал активизироваться правительство и коллег господин Гуллис.

Не исключено, что воду в партии мутит и бывший премьер Борис Джонсон. Именно он в 2020 году наделил господина Круддаса пожизненным пэрством (дворянский титул, не передающийся по наследству), за что благодарный лорд давно ратует за восстановление своего благодетеля в качестве кандидата на пост лидера консерваторов. Сейчас он финансирует недавно созданную Консервативно-демократическую организацию, цель которой предоставить членам партии больше власти при выборе кандидатов в депутаты и руководства. По его словам, в дело вовлечены уже тысячи обладателей партбилета, и он использует «свои глубокие карманы», чтобы партия изменила курс.

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Впрочем, не все среди консерваторов готовы поддержать такие кавалерийские наскоки на правительство. Так, бывший министр по «Брекситу» Дэвид Дэвис призвал коллег не паниковать из-за угрозы справа. «Лучшая прививка от экстремистских партий — это успех разумной политики… Самое важное — это не отвлекаться от достижения этого успеха в ближайшие полгода-год»,— заявил он.

Похоже, такого подхода придерживается и Риши Сунак, продолжающий методично идти по пути экономии бюджетных трат. Скорее всего, в русле этой политики он распорядился провести аудит военной помощи Киеву. Как сообщили источники телеканала BBC, премьер решил провести оценку влияния британской поддержки на вооруженный конфликт Украины и России. «Весь смысл в том, чтобы посмотреть на то, что мы вложили и что получили»,— отметил собеседник телеканала.

Другой источник заявил, что господину Сунаку надо найти в себе «внутреннего Бориса» (имеется в виду Бориса Джонсона), потому что «войны не выигрывают» при помощи сводных отчетов.

Однако, судя по всему, нынешний британский премьер, не отказываясь от поддержки Киева, намерен латать дыры в британской экономике, и все же сокращение лишних расходов для него главный приоритет.

Алексей Забродин

Фотогалерея

История первого темнокожего главы британского правительства

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Риши Сунак родился 12 мая 1980 года в Гэмпшире (Англия). Оба деда Риши Сунака — пенджабцы, выходцы из самых неблагополучных регионов Британской Индии. В начале XX века они иммигрировали в британские колонии на востоке Африки. Отец Риши Яшвир родился в Кении, мать Уша — в Танганьике (Восточная Африка)

Риши Сунак родился 12 мая 1980 года в Гэмпшире (Англия). Оба деда Риши Сунака — пенджабцы, выходцы из самых неблагополучных регионов Британской Индии. В начале XX века они иммигрировали в британские колонии на востоке Африки. Отец Риши Яшвир родился в Кении, мать Уша — в Танганьике (Восточная Африка)

Фото: Archives of Rishi Sunak

В 17 лет Риши Сунак написал свой первый политический манифест — колонку в школьной газете, посвященную победе Тони Блэра на выборах в мае 1997 года. В 2001 году он окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, в 2006-м получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете в США&lt;br> На фото: Риши Сунак и его жена Акшата Мурти, дочь индийского миллиардера Нараяна Мурти

В 17 лет Риши Сунак написал свой первый политический манифест — колонку в школьной газете, посвященную победе Тони Блэра на выборах в мае 1997 года. В 2001 году он окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, в 2006-м получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете в США
На фото: Риши Сунак и его жена Акшата Мурти, дочь индийского миллиардера Нараяна Мурти

Фото: Archives of Rishi Sunak

«Его однокашники всегда говорили, что он хочет стать премьер-министром от консерваторов»,— вспоминал позже один из его преподавателей, подчеркивая, что это было вечным поводом для шуток

«Его однокашники всегда говорили, что он хочет стать премьер-министром от консерваторов»,— вспоминал позже один из его преподавателей, подчеркивая, что это было вечным поводом для шуток

Фото: Archives of Rishi Sunak

Первым местом работы Сунака стал банк Goldman Sachs, где он пробыл два года. Затем работал в фирме по управлению хедж-фондами The Children&#39;s Investment Fund Management, а в 2006 году стал ее партнером

Первым местом работы Сунака стал банк Goldman Sachs, где он пробыл два года. Затем работал в фирме по управлению хедж-фондами The Children's Investment Fund Management, а в 2006 году стал ее партнером

Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

В 2009 году перешел в хедж-фонд Theleme Partners, был директором инвестиционной компании Catamaran Ventures, принадлежащей индийскому миллиардеру Нараяну Мурти. Коллегам он запомнился своими блестящими манерами и обхождением

В 2009 году перешел в хедж-фонд Theleme Partners, был директором инвестиционной компании Catamaran Ventures, принадлежащей индийскому миллиардеру Нараяну Мурти. Коллегам он запомнился своими блестящими манерами и обхождением

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В 2015 году Риши принял участие в выборах в Палату общин. Ему достался один из самых «безопасных» округов в стране — городок Ричмонд в Северном Йоркшире, жители которого голосуют за консерваторов с 1910 года. Выборы он выиграл

В 2015 году Риши принял участие в выборах в Палату общин. Ему достался один из самых «безопасных» округов в стране — городок Ричмонд в Северном Йоркшире, жители которого голосуют за консерваторов с 1910 года. Выборы он выиграл

Фото: Andrew Fox / Pool / Reuters

Ни Риши, ни его жена до этого никогда не бывали в Йоркшире. Но после победы посчитали необходимым обосноваться там. Дом с 4 га земли и собственным искусственным прудом обошелся им в 1,5 млн фунтов стерлингов. Для соседей и избирателей Сунак с тех пор устраивает приемы

Ни Риши, ни его жена до этого никогда не бывали в Йоркшире. Но после победы посчитали необходимым обосноваться там. Дом с 4 га земли и собственным искусственным прудом обошелся им в 1,5 млн фунтов стерлингов. Для соседей и избирателей Сунак с тех пор устраивает приемы

Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters

Уже через три года после начала политической карьеры он получил должность парламентского заместителя министра по делам строительства, общин и местного самоуправления

Уже через три года после начала политической карьеры он получил должность парламентского заместителя министра по делам строительства, общин и местного самоуправления

Фото: Chris J Ratcliffe / Pool / Reuters

В 2019 году Сунак поддержал Бориса Джонсона во время предвыборной кампании. Получив место премьера, Джонсон отдал Сунаку должное, назначив его сначала заместителем, а затем министром финансов. Тогда Сунак стал самым молодым главой Минфина и первым небелым британским политиком, занявшим этот пост

В 2019 году Сунак поддержал Бориса Джонсона во время предвыборной кампании. Получив место премьера, Джонсон отдал Сунаку должное, назначив его сначала заместителем, а затем министром финансов. Тогда Сунак стал самым молодым главой Минфина и первым небелым британским политиком, занявшим этот пост

Фото: Heathcliff O'Malley / Pool / Reuters

По версии газеты The Sunday Times, вместе с супругой политик занимает 222 место в списке богатейших людей страны с общим состоянием в 730 млн фунтов стерлингов

По версии газеты The Sunday Times, вместе с супругой политик занимает 222 место в списке богатейших людей страны с общим состоянием в 730 млн фунтов стерлингов

Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters

5 июля 2022 года Риши Сунак подал в отставку, заявив, что всегда поддерживал главу партии и премьера Бориса Джонсона публично, хотя и не был согласен с ним по ряду вопросов (по данным СМИ, разногласия касались взимания налогов со сверхдоходов нефтяных компаний и снижения налогообложения населения)

5 июля 2022 года Риши Сунак подал в отставку, заявив, что всегда поддерживал главу партии и премьера Бориса Джонсона публично, хотя и не был согласен с ним по ряду вопросов (по данным СМИ, разногласия касались взимания налогов со сверхдоходов нефтяных компаний и снижения налогообложения населения)

Фото: Paul Faith / Pool / Reuters

После отставки Бориса Джонсона 7 июля 2022 года Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и соответственно главы правительства. Он вышел вместе с главой МИД Лиз Трасс в финальный тур, где проиграл

После отставки Бориса Джонсона 7 июля 2022 года Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и соответственно главы правительства. Он вышел вместе с главой МИД Лиз Трасс в финальный тур, где проиграл

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Сунак планировал провести налоговую реформу, предусматривающую снижение подоходного налога с 20% до 16% в течение пяти лет (самое радикальное снижение за последние 30 лет), и увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП (сейчас 2,28%)

Сунак планировал провести налоговую реформу, предусматривающую снижение подоходного налога с 20% до 16% в течение пяти лет (самое радикальное снижение за последние 30 лет), и увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП (сейчас 2,28%)

Фото: Toby Melville / Reuters

Главной проблемой Великобритании в настоящее время он называет рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию из-за конфликта на Украине и экономического противостояния России и Запада

Главной проблемой Великобритании в настоящее время он называет рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию из-за конфликта на Украине и экономического противостояния России и Запада

Фото: UK Parliament / Jessica Taylor / Handout / Reuters

После отставки Лиз Трасс на минувшей неделе именно господин Сунак считался безусловным фаворитом в борьбе за пост премьера. Борис Джонсон отказался от участия в гонке

После отставки Лиз Трасс на минувшей неделе именно господин Сунак считался безусловным фаворитом в борьбе за пост премьера. Борис Джонсон отказался от участия в гонке

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

24 октября избран новым лидером Консервативной партии страны. Ожидается, что уже на следующий день король Карл III назначит господина Сунака своим новым премьер-министром

24 октября избран новым лидером Консервативной партии страны. Ожидается, что уже на следующий день король Карл III назначит господина Сунака своим новым премьер-министром

Фото: Phil Noble / Reuters

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Риши Сунак родился 12 мая 1980 года в Гэмпшире (Англия). Оба деда Риши Сунака — пенджабцы, выходцы из самых неблагополучных регионов Британской Индии. В начале XX века они иммигрировали в британские колонии на востоке Африки. Отец Риши Яшвир родился в Кении, мать Уша — в Танганьике (Восточная Африка)

Фото: Archives of Rishi Sunak

В 17 лет Риши Сунак написал свой первый политический манифест — колонку в школьной газете, посвященную победе Тони Блэра на выборах в мае 1997 года. В 2001 году он окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, в 2006-м получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете в США
На фото: Риши Сунак и его жена Акшата Мурти, дочь индийского миллиардера Нараяна Мурти

Фото: Archives of Rishi Sunak

«Его однокашники всегда говорили, что он хочет стать премьер-министром от консерваторов»,— вспоминал позже один из его преподавателей, подчеркивая, что это было вечным поводом для шуток

Фото: Archives of Rishi Sunak

Первым местом работы Сунака стал банк Goldman Sachs, где он пробыл два года. Затем работал в фирме по управлению хедж-фондами The Children's Investment Fund Management, а в 2006 году стал ее партнером

Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

В 2009 году перешел в хедж-фонд Theleme Partners, был директором инвестиционной компании Catamaran Ventures, принадлежащей индийскому миллиардеру Нараяну Мурти. Коллегам он запомнился своими блестящими манерами и обхождением

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В 2015 году Риши принял участие в выборах в Палату общин. Ему достался один из самых «безопасных» округов в стране — городок Ричмонд в Северном Йоркшире, жители которого голосуют за консерваторов с 1910 года. Выборы он выиграл

Фото: Andrew Fox / Pool / Reuters

Ни Риши, ни его жена до этого никогда не бывали в Йоркшире. Но после победы посчитали необходимым обосноваться там. Дом с 4 га земли и собственным искусственным прудом обошелся им в 1,5 млн фунтов стерлингов. Для соседей и избирателей Сунак с тех пор устраивает приемы

Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters

Уже через три года после начала политической карьеры он получил должность парламентского заместителя министра по делам строительства, общин и местного самоуправления

Фото: Chris J Ratcliffe / Pool / Reuters

В 2019 году Сунак поддержал Бориса Джонсона во время предвыборной кампании. Получив место премьера, Джонсон отдал Сунаку должное, назначив его сначала заместителем, а затем министром финансов. Тогда Сунак стал самым молодым главой Минфина и первым небелым британским политиком, занявшим этот пост

Фото: Heathcliff O'Malley / Pool / Reuters

По версии газеты The Sunday Times, вместе с супругой политик занимает 222 место в списке богатейших людей страны с общим состоянием в 730 млн фунтов стерлингов

Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters

5 июля 2022 года Риши Сунак подал в отставку, заявив, что всегда поддерживал главу партии и премьера Бориса Джонсона публично, хотя и не был согласен с ним по ряду вопросов (по данным СМИ, разногласия касались взимания налогов со сверхдоходов нефтяных компаний и снижения налогообложения населения)

Фото: Paul Faith / Pool / Reuters

После отставки Бориса Джонсона 7 июля 2022 года Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и соответственно главы правительства. Он вышел вместе с главой МИД Лиз Трасс в финальный тур, где проиграл

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Сунак планировал провести налоговую реформу, предусматривающую снижение подоходного налога с 20% до 16% в течение пяти лет (самое радикальное снижение за последние 30 лет), и увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП (сейчас 2,28%)

Фото: Toby Melville / Reuters

Главной проблемой Великобритании в настоящее время он называет рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию из-за конфликта на Украине и экономического противостояния России и Запада

Фото: UK Parliament / Jessica Taylor / Handout / Reuters

После отставки Лиз Трасс на минувшей неделе именно господин Сунак считался безусловным фаворитом в борьбе за пост премьера. Борис Джонсон отказался от участия в гонке

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

24 октября избран новым лидером Консервативной партии страны. Ожидается, что уже на следующий день король Карл III назначит господина Сунака своим новым премьер-министром

Фото: Phil Noble / Reuters

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