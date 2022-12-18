Премьер Британии перепутал право и лево

Не прошло и двух месяцев после прихода Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, как стало понятно: его попытки стабилизировать ситуацию в экономике и поднять авторитет тори не приносят успеха. Согласно свежему опросу Opinium, если бы выборы состоялись сейчас, лейбористов поддержали бы 44% избирателей, консерваторов — только 29%. Однако это не самая большая головная боль господина Сунака. Помимо внешней оппозиции зреет и оппозиция внутренняя — из-за слишком очевидного полевения правительства консерваторов партии грозит раскол, а некоторые крупные доноры грозят от нее отвернуться.

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Фото: Toby Melville, Reuters Риши Сунак

Фото: Toby Melville, Reuters

Главной задачей, стоявшей перед поселившимся 25 октября в резиденции на Даунинг-стрит, 10 Риши Сунаком, было справиться с тем хаосом, который оставила после себя его предшественница Лиз Трасс. Разгребать завалы с первого дня пришлось буквально во всех областях — от экономики и социальной сферы до миграционного кризиса и реализации сделки по «Брекситу». Недовольство британцев сумбурным правлением консерваторов вдохнуло силы в оппозицию в лице Лейбористской партии, лидер которой Кир Стармер и его коллеги уже несколько месяцев требуют не ждать конца 2024 — начала 2025 года и срочно провести досрочные выборы.

При Лиз Трасс рейтинги Консервативной партии упали катастрофически, с приходом Риши Сунака ситуация начала выправляться, но спустя почти два месяца после его избрания премьером все равно выглядит неприличной для разгромившей в 2019 году оппонентов партии.

Согласно опросу компании Opinium, проведенному 14–16 декабря, за лейбористов готовы проголосовать 44% избирателей, за консерваторов — лишь 29%.

Скрытым хедлайнером же исследования можно считать Партию реформ — наследницу партии «Брексит» во главе с Найджелом Фараджем, пока отошедшим от дел. Эта популистская политическая сила с правым уклоном впервые в истории добралась до уровня 8% популярности.

Аналогичный опрос компании YouGov показал еще более неприятные для консерваторов цифры. За тори готовы проголосовать 23%, что, конечно, лучше дна имени Лиз Трасс в 19%, но все равно не сильно спасает ситуацию. Поддержку лейбористов в этом исследовании оценили в 48%. Интересно, что реформисты, по этому опросу, добились 9%, прибавив примерно за десять дней 1%.

Укрепление Партии реформ не только говорит о росте симпатий к популистам, но и отражает кризис, в который попали консерваторы. Как отметила газета The Guardian, тори оказались на пороге «правого мятежа» после того, как Риши Сунак своими попытками спасти положение в социально-экономической сфере увел консервативное правительство сильно влево.

Помимо борьбы с внешней оппозицией действующему премьеру теперь предстоит справиться и с оппозицией внутренней.

Над правящей партией нависла угроза раскола, а некоторые крупные доноры уже решили приостановить ее финансирование.

Так, пэр Питер Круддас, который пожертвовал партии более £3,5 млн, недавно заявил, что при господине Сунаке консерваторы перестали быть правоцентристами, а значит, он не выделит им больше ни пенса, пока они не изменят свой курс. Признания лорда Круддаса просочились в прессу после публикации опроса Opinium. Оказалось, что пятая часть всех избирателей (19%) рассматривают возможность проголосовать за реформистов на следующих выборах, включая 23% избирателей, проголосовавших за консерваторов в 2019 году.

По словам Питера Круддаса, недавний бюджет, сверстанный с учетом повышения налогов, политика в отношении «Брексита» и миграционный кризис привели к тому, что консервативные избиратели могут найти отдушину в правом политике-популисте Найджеле Фарадже. «Люди, тяготеющие к правоцентристам, могут найти новый дом в Партии реформ, особенно если Фарадж выйдет и скажет, что готов возглавить Партию реформ,— заявил господин Круддас.— То, что вы видите сегодня,— это переворот и захват Консервативной партии левоцентристами. Высокопоставленные консерваторы, с которыми я разговаривал, тоже разочарованы. Что-то должно произойти, потому что члены партии не хотят Риши Сунака».

Реформисты новым раскладам несказанно обрадовались. По словам их лидера Ричарда Тайса, тори «предали страну», в том числе из-за «Брексита». «Хочу, чтобы тори ушли. Хочу, чтобы они были уничтожены. Они разрушили нашу экономику. Люди недооценивают нас. Они не верят, что мы будет баллотироваться на 630 мест. У меня уже есть (кандидаты.— “Ъ”) на 600»,— разошелся господин Тайс. «Найджел позвонил мне на днях и сказал, что надо запомнить тот день, когда мы получили 8%»,— добавил он.

И хотя всерьез рассчитывать на победу реформисты не могут, откусить голоса у консерваторов на следующих выборах они вполне способны. Это, конечно, не может не расстраивать Риши Сунака, который пытается и спасти экономику Великобритании, и уладить внутренние разногласия в рядах тори.

Однако пока дела идут с переменным успехом, а, например, проблема беженцев, форсирующих Ла-Манш на лодках, побуждает избирателей посматривать в сторону той же Партии реформ

По словам парламентария-консерватора Джонатана Гуллиса, если им не удастся добиться прекращения нелегальной миграции и «депортации людей в Руанду, Албанию и другие безопасные страны, электорат уволит Консервативную партию, а Риши Сунак станет лидером оппозиции, а не премьер-министром». «Придет Партия реформ, заберет достаточно наших голосов, чтобы лейбористы прошли посередке и вернулись к власти. Нам нужно показать, что мы можем добиться успеха»,— призвал активизироваться правительство и коллег господин Гуллис.

Не исключено, что воду в партии мутит и бывший премьер Борис Джонсон. Именно он в 2020 году наделил господина Круддаса пожизненным пэрством (дворянский титул, не передающийся по наследству), за что благодарный лорд давно ратует за восстановление своего благодетеля в качестве кандидата на пост лидера консерваторов. Сейчас он финансирует недавно созданную Консервативно-демократическую организацию, цель которой предоставить членам партии больше власти при выборе кандидатов в депутаты и руководства. По его словам, в дело вовлечены уже тысячи обладателей партбилета, и он использует «свои глубокие карманы», чтобы партия изменила курс.

Впрочем, не все среди консерваторов готовы поддержать такие кавалерийские наскоки на правительство. Так, бывший министр по «Брекситу» Дэвид Дэвис призвал коллег не паниковать из-за угрозы справа. «Лучшая прививка от экстремистских партий — это успех разумной политики… Самое важное — это не отвлекаться от достижения этого успеха в ближайшие полгода-год»,— заявил он.

Похоже, такого подхода придерживается и Риши Сунак, продолжающий методично идти по пути экономии бюджетных трат. Скорее всего, в русле этой политики он распорядился провести аудит военной помощи Киеву. Как сообщили источники телеканала BBC, премьер решил провести оценку влияния британской поддержки на вооруженный конфликт Украины и России. «Весь смысл в том, чтобы посмотреть на то, что мы вложили и что получили»,— отметил собеседник телеканала.

Другой источник заявил, что господину Сунаку надо найти в себе «внутреннего Бориса» (имеется в виду Бориса Джонсона), потому что «войны не выигрывают» при помощи сводных отчетов.

Однако, судя по всему, нынешний британский премьер, не отказываясь от поддержки Киева, намерен латать дыры в британской экономике, и все же сокращение лишних расходов для него главный приоритет.

Алексей Забродин