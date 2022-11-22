Риши Сунаку предлагают помягче

В правительстве Великобритании, как сообщили СМИ, задумались о переходе к более мягкому сценарию по «Брекситу» — взаимодействию с ЕС по швейцарской модели. Члены кабинета министров пока не склонны подтверждать подобные слухи, однако это не помешало возмутиться сторонникам жесткой линии развода с Евросоюзом. Премьер-министру Риши Сунаку в любом случае предстоит решать этот вопрос, поскольку проблема таможенной границы между Северной Ирландией и остальной Британией никуда не делась. Между тем впервые с 2016 года число британцев, считающих «Брексит» ошибочным решением, поднялось до отметки в 56%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Reuters Риши Сунак

Фото: Reuters

С приходом на Даунинг-стрит,10 премьера Риши Сунака проблема «Брексита» вновь вернулась на вершину британской повестки. Так, СМИ сообщили, что несколько высокопоставленных чиновников в правительстве Великобритании хотят отказаться от жесткой линии реализации «Брексита» и перейти к отношениям с ЕС по так называемой швейцарской модели. Как отмечает The Guardian, когда в начале 2020 года началась пандемия COVID-19, а в феврале 2022-го — открытая фаза российско-украинского конфликта, Лондон был занят купированием последствий карантина, решением проблем разрыва глобальных цепочек поставок и другими сложностями, возникшими из-за этих двух мировых потрясений. Однако после недавнего хаоса, устроенного кабинетом ушедшей в отставку Лиз Трасс, в премьерское кресло сел господин Сунак, от которого все ждут спасения британской экономики. И для решения этой задачи немаловажно, как будет дальше развиваться история с «Брекситом».

Нерешенный вопрос с нехваткой персонала в Великобритании, возросшие издержки и бюрократические препятствия для бизнеса, желающего торговать с Евросоюзом, а также политический кризис в Северной Ирландии из-за фактически возникшей морской границы внутри Соединенного Королевства — все это заставляет нынешнее руководство страны вновь присмотреться к условиям сделки, заключенной Борисом Джонсоном. Пока обсуждения проходят непублично, однако заявление министра финансов Джереми Ханта о намерении снизить барьеры в торговле с Брюсселем многими истолковывается как свидетельство реального желания Лондона обновить концепцию отношений с Евросоюзом.

Если говорить о швейцарской модели взаимодействия, то Швейцария, не будучи членом ЕС, занимает четвертое место среди торговых партнеров объединения, а ее экономика тесно интегрирована в экономику Евросоюза. Это государство частично имеет доступ к единому рынку, участвует в исследовательских и образовательных проектах ЕС, входит в Шенгенскую зону и отчасти вносит вклад в бюджет союза. Кроме того, каждый законопроект, попадающий в парламент Швейцарии, проходит проверку на соответствие законодательству ЕС. И хотя в Великобритании пока никто не предлагает вернуться к свободе передвижения с Евросоюзом, Sunday Times отмечает, что настал момент потепления в отношениях между Лондоном и Брюсселем, коль скоро они оба сталкиваются с общими проблемами, вызванными инфляцией и российско-украинским конфликтом.

Брюссельский переговорщик по «Брекситу» Марош Шефчович предлагал швейцарскую модель британским коллегам еще в июне 2021 года, однако тогда его визави Дэвид Фрост наотрез отказался от подобных инициатив, поскольку, по мнению лондонских архитекторов развода с ЕС, такой сценарий шел бы вразрез с ключевыми идеями «Брексита». На одной чаше весов была отмена всех документальных и физических проверок мяса, птицы, рыбы, молочных продуктов и даже свободное передвижение домашних животных между Великобританией и Северной Ирландией, а на другой — та самая полная независимость Лондона от Брюсселя, за что, собственно, сторонники «Брексита» и боролись в 2016-м.

В правительстве поспешили заверить, что никаких швейцарских моделей не рассматривают, поскольку наиболее рьяные сторонники «Брексита» начали возмущаться от одних только анонимных новостей, что такой сценарий в принципе возможен. По словам министра здравоохранения Стивена Баркли, в 2018–2020 годах министра по выходу Великобритании из ЕС, разговоров о пересмотре сделки не идет. Он напомнил, что изначально был против мягких вариантов, и сейчас все еще верит, что надо «максимально использовать возможности, которые дает "Брексит"». Дэвид Фрост, в свою очередь, отметил, что если появившиеся слухи — правда, то он надеется, что «правительство быстро передумает» и не пойдет на поводу у сторонников швейцарской модели. А бывший лидер Партии «Брексита» Найджел Фарадж и вовсе пригрозил вернуться в политику из-за потенциального «предательства».

Так или иначе, проблема экономики остро стоит перед Великобританией, которая сейчас оказалась единственной страной из G7, не сумевшей до сих пор вернуться к допандемийным показателям роста. По прогнозам, в 2023 году британская экономика сократится на 1,4%. По мнению Джереми Ханта, устранение торговых барьеров с ЕС способствовало бы росту. И как бы уверенно представители правительства ни отрицали возможность швейцарской модели, без смягчения условий развода с ЕС, видимо, обойтись будет сложно.

Если Риши Сунак и его команда все-таки решатся на подобный шаг, политический кризис в Консервативной партии разразится с новой силой, поскольку это станет ударом для его предшественников и главных архитекторов «Брексита» — таких как, например, Борис Джонсон. Другое дело, что на стороне тех, кто задумался о смягчении политики в отношениях с Брюсселем, могут сыграть настроения простых британцев. Как выяснило исследование компании YouGov, с 31 декабря 2020 года, когда Соединенное Королевство официально покинуло Евросоюз, зафиксирована рекордно низкая поддержка «Брексита» среди населения. Всего 32% избирателей считают, что решение развестись с ЕС было правильным, а 56% уверены, что оно было неверным. Более того, каждый пятый, проголосовавший в 2016 году за выход из Евросоюза, теперь признает ошибочность сделанного тогда выбора. В декабре 2020-го были разочарованы собственным решением всего 7% проголосовавших за «Брексит», теперь этот показатель вырос до 19%.

Алексей Забродин