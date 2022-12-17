BBC: Сунак поручил провести аудит военной помощи Украине

Премьер Великобритании Риши Сунак попросил провести оценку влияния военной помощи Киеву на вооруженный конфликт с Россией, сообщили источники BBC. Как утверждает телеканал, высокопоставленные чиновники опасаются, что премьер «избрал слишком осторожный подход», когда конфликт на Украине «вступает в решающую фазу».

Собеседники BBC сравнивают аудит использования военной помощи со «сводным отчетом Goldman Sachs», в котором ранее работал господин Сунак. Источники также отмечают, что проверка нужна, чтобы установить, как развивается конфликт и «насколько важную роль играет британская военная помощь Украине». «Весь смысл в том, чтобы посмотреть на то, что мы вложили и что получили»,— добавил собеседник телеканала.

По информации BBC, это вызвало опасения среди чиновников, так как военачальники ранее предупреждали, что зимние месяцы могут стать решающими. Утверждается, что о спорах насчет поставок знает президент Украины Владимир Зеленский, который призывал господина Сунака сохранять высокий уровень поддержки. «Президент Зеленский почувствовал, что именно происходит. Так что он говорил с Риши. Он пытается вдохновить его. Говорит, что британцы — это замечательные освободители, прекрасные бойцы: "вы нам нужны", "проявите себя"»,— рассказал источник телеканала.

Собеседники BBC считают, что господин Сунак может поддержать осторожную политику президента США Джо Байдена, который не хочет эскалации конфликта. Один из источников телеканала считает, что Риши Сунаку нужно найти в себе «внутреннего Бориса» в области международной политики, потому что «войны не выигрывают» при помощи сводных отчетов, «войны выигрывает чутье».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после вступления в должность посетил Киев. Он пообещал продолжать оказывать помощь Украине: передать ей средства противовоздушной обороны, включая 125 зенитных орудий, и принять участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Британская помощь в 2022 году превысила £3 млрд.

О поддержке со стороны Лондона — в материале «Ъ» «Пришел по-английски».

Леонид Уварчев