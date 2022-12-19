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Коммерсантъ FM
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Интеграция тут неуместна

Поставщиков зарубежных IT-решений хотят освободить от ответственности

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила правительству снять с российских интеграторов и поставщиков зарубежных решений правовую ответственность за отсутствие гарантийного обслуживания иностранных IT-решений, чьи производители отказались от техподдержки и гарантийного обслуживания в России. Дело в том, что число исков к российским поставщикам продолжает расти, что может привести к череде банкротств, опасаются в ОПИ. Там считают, что к ответственности нужно привлекать сохранившиеся российские структуры зарубежных вендоров. Инициатива отправлена на проработку в Минцифры, но против нее уже возражает Минпромторг.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом ОПИ премьеру Михаилу Мишустину от 14 ноября с просьбой принять постановление правительства, согласно которому «односторонний немотивированный отказ» иностранного производителя электроники и софта от исполнения обязательств по гарантийному обслуживанию и техподдержке освободит российского интегратора или поставщика таких решений от гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед заказчиком.

Отказ зарубежных вендоров от техподдержки и гарантийного обслуживания в РФ привел к тому, что компании-заказчики адресуют претензии к российским продавцам и интеграторам, пишет ОПИ. «В будущем такая ситуация может привести к череде банкротств отечественных поставщиков зарубежных решений»,— отмечают там. В аппарате господина Мишустина “Ъ” сообщили, что письмо направлено для подготовки ответа в Минцифры. В министерстве на запрос “Ъ” не ответили.

В первую очередь под конечными пользователями подразумеваются российские коммерческие компании и госорганизации, которые эксплуатируют зарубежное оборудование, например серверы, системы хранения данных, коммуникационное оборудование, пояснил глава ОПИ Олег Павлов. По его мнению, потребители должны предъявлять претензии не отечественным поставщикам и интеграторам, а российским структурам зарубежных вендоров.

Так уже происходит. Например, в мае арбитражный суд наложил арест на счета ООО «Делл» (структура американской Dell) по иску «Талмера» (см. “Ъ” от 6 мая), а 17 июня в рамках этого дела удовлетворил претензии российского интегратора и постановил взыскать с поставщика 778,5 млн руб. В то же время растет и число исков со стороны бизнеса и индивидуальных предпринимателей к магазинам электроники по исполнению обязательств по договорам поставок (см. “Ъ” от 14 декабря).

Число судебных разбирательств, связанных с отказом иностранных поставщиков оборудования исполнять обязательства, включая иски конечных потребителей к дистрибуторам, растет, говорит партнер Pen & Paper Екатерина Токарева. «Мы уже ведем значительное количество процессов, связанных с уходом иностранных IT-компаний, и оно будет расти»,— отмечает она.

По Гражданскому кодексу РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, не несет ответственности, если докажет, что это оказалось невозможным в силу обстоятельств непреодолимой силы, объясняет госпожа Токарева. «К таким обстоятельствам можно отнести текущие санкции в том объеме, в котором они введены. Но однозначной судебной практики нет, в каждом конкретном случае дистрибутору приходится доказывать, что санкции стали таким непреодолимым обстоятельством»,— говорит она.

В крупном интеграторе «Крок» считают, что инициатива ОПИ «поможет защитить интересы российских IT-компаний, добросовестно исполняющих свои обязательства и принимающих меры по поддержке своих заказчиков». В Минпромторге, впрочем, не считают целесообразным освобождать российские компании от ответственности перед заказчиками даже в условиях, когда иностранные партнеры прекратили сотрудничество. «В случае с параллельным импортом наша позиция всегда одна — техническая поддержка и гарантийное обслуживание электронной продукции осуществляются ее поставщиком или продавцом»,— отмечают там.

Никита Королев

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