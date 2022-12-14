Электронику соберут в суде

Количество исков к магазинам электроники по исполнению обязательств по договорам выросло почти вдвое. Иски подают как частные лица, так и юридические. Наибольшее число претензий появилось к «М.Видео-Эльдорадо», чаще стали судиться также с «МегаФоном», re:Store и «Ситилинком». Участники рынка объясняют рост претензий уходом иностранных производителей и увеличением сроков поставок. В случае усиления тенденции юристы допускают банкротства среди ритейлеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что с начала года количество исков к магазинам электроники со стороны бизнеса и индивидуальных предпринимателей значительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами.

Так, с мая по август к OOO МВМ, структуре ПАО «М.Видео», подано 86 исков, а всего с начала года — 147 исков на сумму около 250 млн руб. Из них 136 связаны с исполнением обязательств по договорам (речь о поставках товаров, обязательствам по договорам аренды, возмездного оказания услуг и др.) на 219 млн руб. В 2021 году число исков в компании составляло 75, в 2020 году — 106, а в 2019 году — 38.

К ООО «Ситилинк» в 2022 году подано 60 исков на 20 млн руб. (за 2021 год было 50 дел). К АО «МегаФон Ритейл» подано 28 исков на 10 млн руб., что почти в два раза больше, чем за 2021 год. К ООО «Рестор» было подано 15 исков (14 по исполнению обязательств по договорам) на 27 млн руб., тогда как за 2021 год компания получила всего пять подобных исков.

К АО РТК (розничная сеть МТС) с начала года подано 30 исков на 14 млн руб., из которых 25 связаны с исполнением обязательств по договорам, ранее максимальное количество подобных дел у АО РТК за год было около 28.

В «Ситилинке» подтвердили, что контрагенты и потребители «ввиду сложного года» начали чаще обращаться к суду в решении спорных вопросов. Но, подчеркнули в компании, рост оказался «несущественным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». «Иногда могут возникать и спорные моменты, особенно в решении вопросов, связанных с поставкой товаров. Но мы нацелены на конструктивный диалог»,— говорит представитель «Ситилинка».

В связи с уходом из РФ иностранных брендов, с которыми ООО «Рестор» было связано договорами, неизбежно возникли временные задержки в исполнении обязательств перед покупателями и другими контрагентами, сказали в пресс-службе re:Store. Представитель другого крупного магазина электроники полагает, что удвоение количества исков связано с ростом финансовой и юридической грамотности населения: «Люди стали чаще обращаться в суд при проблемах с ритейлерами».

В «М.Видео-Эльдорадо» заверили, что предъявленные к МВМ требования «не являются чувствительными для бизнеса» и не связаны с уходом брендов или поставками: «Учитывая существенные изменения в экономической среде, возникают спорные, не регламентируемые рабочие моменты, которые решаются путем длительных переговоров, в некоторых случаях стороны прибегают к решению спора в судебном порядке». Во многих случаях конфликт удается разрешить в период рассмотрения спора в суде, подчеркивают в компании. В «Связном» не ответили “Ъ”. В МТС и «МегаФоне» отказались от комментариев.

На самом деле судебных споров с продавцами электроники еще больше, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель: «Арбитражные суды рассматривают экономические споры, связанные с предпринимательской деятельностью, а иски граждан-потребителей рассматривают суды общей юрисдикции». По его мнению, увеличение числа претензий к ритейлерам связано с уходом иностранных поставщиков электроники и, как следствие, неисполнением обязательств по договорам предзаказа, а также увеличенным сроком доставки через параллельный импорт.

Среди причин увеличения споров, уточняет юрист, также действовавший до 2 октября мораторий на банкротство и взыскание штрафных санкций за неисполнение обязательств. По мнению господина Учителя, «нельзя исключать, что дальнейшее санкционное давление и массовые иски могут привести к банкротствам и уходу с рынка некоторых компаний».

Тимофей Корнев