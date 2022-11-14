Huawei все параллельно

Huawei серьезно увеличила поставки смартфонов в РФ за девять месяцев, в основном в третьем квартале. В результате доля компании в импорте увеличилась до 2,8%, тогда как годом ранее была около 1%, подсчитали в GS Group. Ритейлеры уточняют, что поставки идут через параллельный импорт, но сама Huawei продолжает маркетинговую активность в стране. Сокращение доли других производителей, включая Samsung и Honor, дает компании возможность восстановить позиции в РФ, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом аналитического центра GS Group об импорте мобильных телефонов в РФ за девять месяцев. По данным компании, за этот период в страну импортировано более 500 тыс. смартфонов Huawei, причем основная часть поставок пришлась на третий квартал. Доля вендора в поставках смартфонов за три квартала достигла 2,8%, тогда как годом ранее составляла только 1%. Импорт двух других китайских брендов, ZTE и Honor, полностью прекратился в марте, а их доля в поставках за девять месяцев составила по 1,5% на каждый.

Всего за девять месяцев в Россию было ввезено 19 млн смартфонов на 364 млрд руб., что на 23% меньше в штуках, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в GS Group. Аналитики компании ожидают, что рынок смартфонов в РФ в последующие годы восстановится, но не превысит уровень прошлых лет (35–37 млн штук в год).

Первое место по поставкам смартфонов в РФ занимает Xiaomi с долей 35%. Южнокорейская Samsung пока остается на втором месте (15%), ее поставки в штуках год к году сократились на 63%. Realme, наоборот, увеличила поставки за девять месяцев на 67%, причем большая часть объема пришлась на третий квартал. Доля Realme составила 14,6%. Tecno занимает четвертое место с долей 7,6%, за три квартала бренд нарастил поставки в четыре раза. Импорт iPhone снизился на 58%, доля компании в поставках смартфонов в РФ за год упала почти вдвое, до 7,3%.

Структура импорта смартфонов в РФ за девять месяцев 2022 года, % Выйти из полноэкранного режима Xiaomi 35 Samsung 15,1 Realme 14,6 Tecno 7 ,6 Apple 7 ,3 Honor 1,5 ZTE 1,5 Vivo 1,9 Huawei 2,8 Infinix 3,3 Itel 3,4 Другие 5,8 Открыть в новом окне Источник: GS Group.

Huawei увеличила поставки смартфонов в РФ впервые с 2019 года. В 2018 году компания попала под американские санкции, в результате которых лишилась партнерства с Google и доступа к его сервисам. После этого Huawei начала развивать собственную OS Harmony и выделила суббренд Honor в независимую компанию, на которую санкции не распространяются. Сама же Huawei в России сфокусировалась на поставках других устройств, в том числе ноутбуков.

В третьем квартале в РФ было продано 127 тыс. смартфонов Huawei на 2,9 млрд руб., говорит источник “Ъ” в одном из операторов связи. Это на 25% больше в штучном выражении и на 82% — в денежном, если сравнивать с итогами третьего квартала 2021 года, добавил он. В «М.Видео-Эльдорадо» доступно несколько сотен позиций техники Huawei, рассказали в пресс-службе ритейлера, и «запасы продукции бренда регулярно пополняются». «Ситилинк», «МегаФон», МТС, «Вымпелком» отказались от комментариев. В Huawei и Honor не ответили “Ъ”.

Смартфоны Huawei возятся в РФ по модели параллельного импорта, а не производителем, утверждает “Ъ” источник в одном из ритейлеров. В то же время сами Honor и Huawei продолжают маркетинговую активность в стране: заказывают материалы у блогеров и СМИ, а также проводят обучение сотрудников ритейла, добавляет собеседник в другом ритейлере. Хотя Honor, уточняет он, скорее «сконцентрировался на развитии бизнеса в странах СНГ».

Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин говорит, что Huawei действительно активизировалась на российском рынке. По мнению господина Шатилина, причина в том, что вендор не слишком опасается вторичных санкций за работу в России. «Для российского покупателя собственная экосистема вендора теперь становится преимуществом — в AppGallery Huawei есть приложения банков, попавших под санкции и удаленных из Google Play, можно покупать платные приложения и платить через сервис Huawei Pay»,— говорит он.

Анастасия Гаврилюк