Данным не досталось хранилищ

В январе—ноябре в России продажи систем хранения данных (СХД) в денежном выражении снизились год к году на 30–50%, притом что цены на оборудование выросли в полтора раза, подсчитали в F+ tech. Участники рынка объясняют ситуацию уходом основных западных поставщиков из РФ, ростом цен и недоверием бизнеса к отечественным и китайским производителям. Но в течение 2023–2024 годов продажи восстановятся, полагают эксперты, поскольку потребность в хранении данных у бизнеса превысит запас мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом F+ tech по российскому рынку СХД за одиннадцать месяцев 2022 года. Из него следует, что объем продаж систем в деньгах сократился на 30–50%, в то же время стоимость таких решений выросла в среднем на 50%. «Потребность в СХД с учетом увеличения объемов обрабатываемых и хранимых данных постоянно растет, но вследствие санкционно-геополитических факторов спрос невозможно удовлетворить, что стало причиной беспрецедентного падения продаж»,— отмечают в F+ tech. В компании добавляют, что на рынке СХД в разные годы уже наблюдалось снижение продаж, но, как правило, в пределах 10%.

По данным IDC, на конец 2021 года лидером продаж СХД в России была китайская Huawei с долей в 39,1% в деньгах, на втором месте — российская Yadro (20,9%), а на третьем американская Dell (9,5%). Всего за 2021 год в России было продано СХД на $655 млн (40,8 млрд руб.). Источник “Ъ” на рынке электроники отмечает, что в 2022 году этот показатель составит $320–450 млн (19–28 млрд руб.), «точнее оценить объем продаж и доли брендов сложно, в том числе из-за параллельного импорта».

После начала военных действий на Украине многие иностранные вендоры СХД, включая Dell, Hitachi, HP, официально остановили поставки в РФ. Huawei заявлений не делала, но продажи также заморозила. Во избежание дефицита СХД в госсекторе правительство предложило использовать оборудование частных компаний, таких как «Яндекс», «Крок», «Ростелеком» и др. (см. “Ъ” от 15 марта). Также власти отменили ввозные пошлины на всю ввозимую вычислительную технику, в том числе на СХД (см. “Ъ” от 16 марта).

Но уже летом госсектор почти вдвое уменьшил количество закупаемого оборудования, в деньгах поставки упали в семь раз (см. “Ъ” от 18 июля). В то же время отечественные производители СХД начали наращивать производство и приобретать разработчиков профильного софта (см. “Ъ” от 1 декабря).

Директор компании «Промобит» (производитель серверов и СХД) Максим Копосов подтвердил, что объем продаж СХД значительно уменьшился. «Это произошло за счет снижения поставок иностранных СХД. Оборудование, привезенное через параллельный импорт, продается по завышенной цене»,— сказал он. При этом, полагает топ-менеджер, бизнес пока не готов полностью довериться менее знакомому российскому и китайскому оборудованию, а в ряде случаев оно не удовлетворяет техническим требованиям. Большинство заказчиков не смогли подстроиться под новые реалии в условиях, когда поставщики стали требовать предоплату и подняли цены в два-пять раз, подтверждает коммерческий директор «Аэродиска» Тимур Мустафаев.

Параллельные схемы ввоза оборудования позволяют лишь «залатать определенные дыры» в инфраструктуре, но системно вопрос не решают, уточняет руководитель группы разработки продуктов и решений Linxdatacenter Евгений Макарьин. «Наши производители не могут так быстро масштабировать производство, в Китае есть достойные решения, но требуется время на выстраивание отношений, налаживание цепочек поставок, техподдержки, тестирования»,— говорит он.

В 2023–2024 годах объем продаж СХД в России восстановится, так как потребность в хранении данных у бизнеса будет превышать имеющиеся запасы мощностей, а российские производители нарастят поставки, полагает Максим Копосов. Управляющий директор F+ tech Алексей Мельников считает, что заказчики начнут активнее переходить на программно-определяемые СХД (специальный софт позволяет не привязываться к конкретному оборудованию), которые поддерживаются российскими производителями.

Тимофей Корнев