Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до восьми

В результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью один человек погиб, а еще семь — госпитализированы с ранениями. Один пострадавший — в реанимации. Еще один от госпитализации отказался, привел губернатор региона Вячеслав Гладков актуальные данные по сегодняшнему обстрелу.

Погибший мужчина работал на птицефабрике в Белгородском районе, один из корпусов которой был практически полностью разрушен.

«Известно, что мужчина приехал к нам из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики… На птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники»,— уточнил губернатор в своем Telegram.

Ранее сегодня, 18 декабря, Вячеслав Гладков пояснил, что одному из раненых осколками посекло спину, а еще у одной женщины повреждено лицо. На опубликованных губернатором фотографиях видны автомобили с разбитыми стеклами и дома с выбитыми окнами. Всего были повреждены 14 домов и 9 машин.

С 25 февраля приграничные с Украиной территории России с различной интенсивностью подвергаются обстрелам. Последний раз система ПВО срабатывала над Белгородской областью 1 декабря, когда под обстрел попали села в Валуйском районе и Шебекинском округе.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников