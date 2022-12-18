Ответит и за следствие, и за надзор

Как стало известно «Ъ», гособвинитель из Генпрокуратуры запросил 20 лет заключения и штраф в размере 365 млн руб. для своего коллеги — бывшего прокурора Раменского городского округа Подмосковья, а также следователя по особо важным делам СКР Константина Томбулова. Подсудимый, у которого вместе с родственниками и доверенными лицами надзорный орган в прошлом году отобрал активы, оцениваемые в сумму почти вдвое больше, был шокирован предложением обвинения. Защита полагает, что в большинстве действий Константина Томбулова и других подсудимых не было состава преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Томбулов

Фото: Администрация Раменского района Константин Томбулов

Фото: Администрация Раменского района

Представитель Генпрокуратуры, открывая прения сторон, запросил сроки наказания для всех 12 фигурантов дела, которое с 2021 года слушается в Чеховском горсуде Московской области. За это время другая прокурор, поддерживающая обвинение, успела сходить в декрет и родить ребенка, а председательствующая на процессе Ирина Пантела, прославившаяся тем, что назначила 14-летний срок мужчине, который отрубил своей жене кисти рук,— получить повышение: указом президента ее назначили председателем Домодедовского горсуда Подмосковья.

Возможно, стремясь побыстрее перебраться на новую должность, госпожа Пантела торопилась, полагают участники разбирательства. В связи с этим подсудимым и их защитникам, по их версии, не дали дополнительное время, чтобы подготовиться к прениям.

Между тем обвинитель запросил для Константина Томбулова 20 лет колонии строгого режима. Столь крупный срок сложился из обвинений по нескольким тяжким статьям УК РФ. За взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) обвинение потребовало назначить подсудимому 12 лет и оштрафовать его на 362 млн руб. За другую, менее крупную взятку (ч. 4 ст. 290 УК РФ) бывшему правоохранителю потребовали «десятку». Прокурор предложил оценить участие мужчины в особо крупных растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) сроками по восемь лет, но прекратить уголовное преследование в части мошенничества в связи с истечением срока давности. Правда, это обстоятельство было компенсировано еще одним, 12-летним сроком теперь уже по обвинению в организации вымогательства в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ).

Кроме того, было предложено лишить Константина Томбулова специальных званий старшего советника юстиции, которое он получил, работая в прокуратуре, и полковника юстиции, которое он имел как сотрудник Следственного комитета России (СКР).

С октября 2000 года по апрель 2015-го Константин Томбулов последовательно занимал должности следователя Люберецкой городской прокуратуры, заместителя Люберецкого городского прокурора и возглавлял Раменскую прокуратуру. С марта по май 2017 года он работал следователем по особо важным делам Главного следственного управления СКР по Московской области, с мая 2017 года по ноябрь 2018-го — заместителем руководителя следственного отдела по Люберцам управления СКР по Московской области.

Остальных 11 подсудимых прокурор также не обделил сроками. Для них было запрошено от 6 до 12 лет с многомиллионными штрафами.

При этом в начале года у Константина Томбулова, его родственников и так называемых доверенных лиц по иску первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина Симоновский райсуд Москвы конфисковал активы, оцениваемые в 750 млн руб. Главным образом это была недвижимость в виде земельных участков (249 объектов), которую основной обвиняемый, по версии следствия, получил в качестве взяток, а затем оформил на других людей.

Одним из них считается Анатолий Черных — друг Константина Томбулова и крестный отец его ребенка. Именно после конфликта с Анатолием Черных, отмечает защита главного подсудимого, тот стал основным свидетелем со стороны обвинения, сохранив при этом и статус фигуранта расследования. В заключении досудебного соглашения о сотрудничестве мужчине отказали, но и под стражу брать не стали. Для Анатолия Черных прокурор запросил девятилетний срок.

Согласно же показаниям Анатолия Черных, он пострадал от вымогательства: в его фитнес-клуб вломились люди Константина Томбулова, которые устроили небольшой погром и потребовали освободить помещение или выплатить отступные.

«Зафиксированное на видеокамеру “вымогательство” заняло всего пару минут,— отмечают представители защиты других подсудимых.— Если в данном случае и был состав преступления, то не более чем хулиганства». Часть других свидетелей обвинения оказалась из числа лиц, которых Константин Томбулов и его подчиненные в свое время привлекали к ответственности.

Давая показания в том числе о взятках, свидетели говорили, что сами не являлись участниками коррупционных преступлений, но слышали о них от других людей. Те, правда, уже скончались.

Другой эпизод был связан с растратой вещдоков в виде крупной партии обуви, которую изъяли в ходе проверки. Адвокаты отмечают, что предприниматель, у которого забрали товар, оценил его в 50 млн руб. Между тем экспертизы со стороны защиты показали, что часть обуви являлась подделкой известных брендов, а другую и вовсе нельзя было носить по санитарным нормам. Обувь должны были уничтожить, но вместо этого она снова оказалась на прилавках магазинов, куда ее отправили предприниматели, получившие вещдоки на хранение.

Если для следователя Ивана Власенко, который поучаствовал в растрате обуви, а также незаконно хранил дома оружие (ст. 222 УК РФ), обвинение запросило 12-летний срок, то два бизнесмена, реализовавших товар, но при этом возместивших часть ущерба, скорее всего, отделаются минимальными сроками.

Защита большинства фигурантов, как и сами они, была шокирована сроками, которые могут получить их подзащитные. Тем не менее они рассчитывают доказать абсурдность обвинений если не в суде первой инстанции, то хотя бы в апелляции.

Николай Сергеев