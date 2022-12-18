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Ответит и за следствие, и за надзор

Бывшему латифундисту из правоохранителей грозит 20 лет колонии

Как стало известно «Ъ», гособвинитель из Генпрокуратуры запросил 20 лет заключения и штраф в размере 365 млн руб. для своего коллеги — бывшего прокурора Раменского городского округа Подмосковья, а также следователя по особо важным делам СКР Константина Томбулова. Подсудимый, у которого вместе с родственниками и доверенными лицами надзорный орган в прошлом году отобрал активы, оцениваемые в сумму почти вдвое больше, был шокирован предложением обвинения. Защита полагает, что в большинстве действий Константина Томбулова и других подсудимых не было состава преступления.

Константин Томбулов

Константин Томбулов

Фото: Администрация Раменского района

Константин Томбулов

Фото: Администрация Раменского района

Представитель Генпрокуратуры, открывая прения сторон, запросил сроки наказания для всех 12 фигурантов дела, которое с 2021 года слушается в Чеховском горсуде Московской области. За это время другая прокурор, поддерживающая обвинение, успела сходить в декрет и родить ребенка, а председательствующая на процессе Ирина Пантела, прославившаяся тем, что назначила 14-летний срок мужчине, который отрубил своей жене кисти рук,— получить повышение: указом президента ее назначили председателем Домодедовского горсуда Подмосковья.

Возможно, стремясь побыстрее перебраться на новую должность, госпожа Пантела торопилась, полагают участники разбирательства. В связи с этим подсудимым и их защитникам, по их версии, не дали дополнительное время, чтобы подготовиться к прениям.

Между тем обвинитель запросил для Константина Томбулова 20 лет колонии строгого режима. Столь крупный срок сложился из обвинений по нескольким тяжким статьям УК РФ. За взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) обвинение потребовало назначить подсудимому 12 лет и оштрафовать его на 362 млн руб. За другую, менее крупную взятку (ч. 4 ст. 290 УК РФ) бывшему правоохранителю потребовали «десятку». Прокурор предложил оценить участие мужчины в особо крупных растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) сроками по восемь лет, но прекратить уголовное преследование в части мошенничества в связи с истечением срока давности. Правда, это обстоятельство было компенсировано еще одним, 12-летним сроком теперь уже по обвинению в организации вымогательства в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ).

Кроме того, было предложено лишить Константина Томбулова специальных званий старшего советника юстиции, которое он получил, работая в прокуратуре, и полковника юстиции, которое он имел как сотрудник Следственного комитета России (СКР).

С октября 2000 года по апрель 2015-го Константин Томбулов последовательно занимал должности следователя Люберецкой городской прокуратуры, заместителя Люберецкого городского прокурора и возглавлял Раменскую прокуратуру. С марта по май 2017 года он работал следователем по особо важным делам Главного следственного управления СКР по Московской области, с мая 2017 года по ноябрь 2018-го — заместителем руководителя следственного отдела по Люберцам управления СКР по Московской области.

Остальных 11 подсудимых прокурор также не обделил сроками. Для них было запрошено от 6 до 12 лет с многомиллионными штрафами.

При этом в начале года у Константина Томбулова, его родственников и так называемых доверенных лиц по иску первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина Симоновский райсуд Москвы конфисковал активы, оцениваемые в 750 млн руб. Главным образом это была недвижимость в виде земельных участков (249 объектов), которую основной обвиняемый, по версии следствия, получил в качестве взяток, а затем оформил на других людей.

Одним из них считается Анатолий Черных — друг Константина Томбулова и крестный отец его ребенка. Именно после конфликта с Анатолием Черных, отмечает защита главного подсудимого, тот стал основным свидетелем со стороны обвинения, сохранив при этом и статус фигуранта расследования. В заключении досудебного соглашения о сотрудничестве мужчине отказали, но и под стражу брать не стали. Для Анатолия Черных прокурор запросил девятилетний срок.

Согласно же показаниям Анатолия Черных, он пострадал от вымогательства: в его фитнес-клуб вломились люди Константина Томбулова, которые устроили небольшой погром и потребовали освободить помещение или выплатить отступные.

«Зафиксированное на видеокамеру “вымогательство” заняло всего пару минут,— отмечают представители защиты других подсудимых.— Если в данном случае и был состав преступления, то не более чем хулиганства». Часть других свидетелей обвинения оказалась из числа лиц, которых Константин Томбулов и его подчиненные в свое время привлекали к ответственности.

Давая показания в том числе о взятках, свидетели говорили, что сами не являлись участниками коррупционных преступлений, но слышали о них от других людей. Те, правда, уже скончались.

Другой эпизод был связан с растратой вещдоков в виде крупной партии обуви, которую изъяли в ходе проверки. Адвокаты отмечают, что предприниматель, у которого забрали товар, оценил его в 50 млн руб. Между тем экспертизы со стороны защиты показали, что часть обуви являлась подделкой известных брендов, а другую и вовсе нельзя было носить по санитарным нормам. Обувь должны были уничтожить, но вместо этого она снова оказалась на прилавках магазинов, куда ее отправили предприниматели, получившие вещдоки на хранение.

В доход государства обращено имущество почти на 750 млн рублей

Если для следователя Ивана Власенко, который поучаствовал в растрате обуви, а также незаконно хранил дома оружие (ст. 222 УК РФ), обвинение запросило 12-летний срок, то два бизнесмена, реализовавших товар, но при этом возместивших часть ущерба, скорее всего, отделаются минимальными сроками.

Защита большинства фигурантов, как и сами они, была шокирована сроками, которые могут получить их подзащитные. Тем не менее они рассчитывают доказать абсурдность обвинений если не в суде первой инстанции, то хотя бы в апелляции.

Николай Сергеев

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