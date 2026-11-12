«Громкое имя порой решает половину дела»

Вот, например, DeLorean, легендарный автомобиль восьмидесятых, удивительный и сам по себе, и благодаря культовому фильму Роберта Земекиса «Назад в будущее». За три года выпустили всего 8500 машин марки DMC, но для магии имени этого хватило. Сегодня DeLorean Motor Company принадлежит группе предприимчивых граждан, которые уже лет десять обещают возродить выпуск — теперь уже в современном облике. В 2022 году показали проект электромобиля Alpha5, внешность которому нарисовало знаменитое ателье Italdesign. Новые хозяева бренда набрали кучу предзаказов, но с тех пор прошло четыре года, а производство так и не началось.