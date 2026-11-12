«Громкое имя порой решает половину дела»
Дмитрий Гронский — о том, почему DeLorean снова заговорили
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Когда-то у студентов была поговорка: «Первые два курса студент работает на зачетку, а после зачетка работает на студента». Дескать, у экзаменатора нет ни времени, ни желания выяснять знания, он верит прежним отличным оценкам коллег и, даже если студент плавает в ответах, не портит ему зачетку. Не знаю, действует ли это правило в современном вузе, но в автомобилестроении оно работает точно. Громкое имя порой решает половину дела.
Вот, например, DeLorean, легендарный автомобиль восьмидесятых, удивительный и сам по себе, и благодаря культовому фильму Роберта Земекиса «Назад в будущее». За три года выпустили всего 8500 машин марки DMC, но для магии имени этого хватило. Сегодня DeLorean Motor Company принадлежит группе предприимчивых граждан, которые уже лет десять обещают возродить выпуск — теперь уже в современном облике. В 2022 году показали проект электромобиля Alpha5, внешность которому нарисовало знаменитое ателье Italdesign. Новые хозяева бренда набрали кучу предзаказов, но с тех пор прошло четыре года, а производство так и не началось.
На днях все автомобильные СМИ написали новость: американский бренд DeLorean примет участие в чемпионате Airspeeder, гоночной серии электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Основал ее в 2016 году австралийский предприниматель Мэтт Пирсон. Организаторы рассчитывают, что соревнования ускорят развитие технологий электрической авиации, которые потом пригодятся для пассажирских и грузовых перевозок и работы экстренных служб.
Любопытно, что на сайте самой компании об участии в этих гонках нет ни слова. Последний релиз там датирован 2022 годом. Выходит, нынешние владельцы бренда даже PR забросили и просто собирают деньги на машину, которую когда-нибудь начнут выпускать. Еще одно подтверждение того, что репутация в бизнесе, оказывается, половина дела.