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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

Гражданин Белоруссии пострадал при атаке БПЛА в Брянской области

При ударе беспилотника по автомобилю в Злынковском районе Брянской области ранены три человека. Один из них — гражданин Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.
По данным ведомства, пострадавшего доставили в Злынковскую районную больницу. Его состояние стабильно. Отделение посольства Белоруссии в Смоленске постоянно контактирует с местными властями и медучреждением, где находится раненый, передает «РИА Новости».
Власти Брянской области сообщение о пострадавших пока не комментировали.
Атаки беспилотников
Брянская область
Белоруссия
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