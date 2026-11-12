Гражданин Белоруссии пострадал при атаке БПЛА в Брянской области
При ударе беспилотника по автомобилю в Злынковском районе Брянской области ранены три человека. Один из них — гражданин Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.
По данным ведомства, пострадавшего доставили в Злынковскую районную больницу. Его состояние стабильно. Отделение посольства Белоруссии в Смоленске постоянно контактирует с местными властями и медучреждением, где находится раненый, передает «РИА Новости».
Власти Брянской области сообщение о пострадавших пока не комментировали.