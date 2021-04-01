Надзорщика подвела антикоррупционная проверка

Генпрокуратура (ГП) РФ обратилась в Симоновский суд Москвы с требованием изъять в доход государства имущество бывшего прокурора города Раменское (Московская область) Константина Томбулова и аффилированных с ним лиц. Сумма иска составляет почти 750 млн руб. По данным ГП, бывший коллега приобрел имущество на эту сумму за то время, что заработал около 12 млн руб. Напомним, господин Томбулов является фигурантом расследования о махинациях с земельными участками в Подмосковье и коррупционных преступлениях.

«Заместителем генерального прокурора РФ предъявлены исковые требования к бывшему раменскому городскому прокурору Московской области Константину Томбулову и иным лицам об обращении в доход Российской Федерации их имущества на сумму свыше 749 млн руб.»,— сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе антикоррупционной проверки ГП было установлено, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета России, господин Томбулов приобрел 268 объектов недвижимости.

В его владении были квартиры, жилые дома, помещения и земельные участки на общую сумму 749 млн руб. При этом совокупный доход членов его семьи составил 12 млн руб.

«В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников и доверенных лиц. Легальные источники дохода, которые позволили бы им приобрести зарегистрированные объекты недвижимости, отсутствуют»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что в феврале уголовное дело в отношении господина Томбулова и еще 11 фигурантов было направлено в суд. Их обвиняли в получении многомиллионных взяток, мошенничестве и вымогательстве. По данным СКР, в состав организованной группы входили сотрудники МВД, Раменской городской прокуратуры. Сам Константин Томбулов вину не признал.

На имущество господина Томбулова и других лиц по этому делу был наложен арест на сумму более 400 млн руб.

Александр Александров