Виктор Бут принял участие в открытии отделения ЛДПР в ЛНР

ЛДПР открыла отделение в Луганской народной республике. В мероприятии принял участие Виктор Бут, которого недавно освободили из американской тюрьмы. Координатором назначен местный депутат Максим Уваров.

Решение об открытии регионального отделения было принято единогласно на собрании, которое прошло в Колонном зале Луганска. В нем приняли участие около 200 человек, в том числе лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутат Госдумы Алексей Диденко и другие. Леонид Слуцкий заявил, что на собрании находилась «большая часть высшего совета ЛДПР». «По сути, оно уже давно работает, но сегодня мы это формализуем — делаем это официально»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря. Господин Бут в 2012 году был приговорен в США к 25 годам колонии за незаконную торговлю оружием. 12 декабря Виктор Бут вступил в ЛДПР.

О вступлении в партию — в материале «Ъ» «С таким партбилетом — и на свободе».

Леонид Уварчев