Отложили до лучших времен

Каждый пятый россиянин имеет брокерский счет. Но половиной из них владельцы не пользуются. Такие результаты дал опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований. Кроме того, средний размер счета граждан, находящихся на брокерском обслуживании, в третьем квартале снизился с 211 тыс. руб. до 192 тыс. руб. Многие россияне, которые в последние годы активно инвестировали в фондовый рынок, как отмечают аналитики, потеряли к этому интерес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Может ли он вернуться в ближайшее время? Ведущий специалист компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков считает, что многие граждане снова начнут вкладываться в ценные бумаги, когда для этого возникнут более подходящие условия, а именно, когда глобальная экономическая ситуация стабилизуется: «Активный рост числа частных инвесторов на Московской бирже начался в период, когда ставка Центробанка существенно снизилась, то есть россияне уже не были удовлетворены банковскими депозитами и искали возможность более продуктивного заработка.

Сегодня, когда возможностей зарабатывать осталось достаточно мало, популярность брокерских счетов не падает, но заводить деньги на них решаются далеко не все. Когда ситуация на рынке станет более прозрачной и понятной, наверное, можно ожидать притока значительных средств с банковских депозитов. Тем более что мы ожидаем и снижения инфляции, и вслед за ним, соответственно, уменьшение ключевой ставки.

Инвестиции всегда популярны, когда альтернативные и безрисковые инструменты не приносят достаточного дохода. Но сейчас ставка регулятора все-таки достаточно высокая, а прозрачности на рынке мало. Поэтому рискуют на рынке те, у кого деньги далеко не последние. Люди у которыхх остались небольшие сбережения пока все-таки предпочитают банковские депозиты и наличие в перспективе возможности работать через брокерский счет в условиях улучшения ситуации».

Даже сейчас на российском фондовом рынке есть активы, которые все еще пользуются спросом, отмечает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Интерес, по его мнению, могут вызвать и акции из развивающихся стран, которыми в 2023 году начнет торговать СПБ Биржа: «Инвестиционные возможности как на российском, так и на мировом рынке сохраняются. Для инвесторов, прежде всего, интересны рублевые корпоративные облигации, а также облигации с валютной привязкой, потому что все-таки многие следующем году ждут девальвации рубля.

Также, естественно, после сильного падения акций в 2022-м, в следующем году ситуация может быть несколько лучше. Конечно, если не будет глобальной рецессии. В этой связи акции, которые предложила СПБ Биржа, в частности бумаги Узбекистана, Южной Африки и других развивающихся стран могут быть интересны. Например, фондовый рынок ЮАР несколько напоминает российский, но в то же время лишен геополитических рисков. Разобраться в южноафриканских акциях не так трудно, зато там есть определенные сырьевые компании, которые представляют большой интерес».

Эксперты Национального агентства финансовых исследований составили социальный портрет человека, который проявляет наибольший интерес к теме получения дохода путем инвестиций в ценные бумаги. Это мужчина или женщина старше 55 лет, с высшим образованием и хорошим материальным положением.

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Андрей Загорский