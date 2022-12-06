Инвесторы выжидают момент

У российских инвесторов появилось больше возможностей продать замороженные активы. К брокерам, которые запустили внебиржевые торги заблокированными акциями, присоединился «Тинькофф». Он предлагает расстаться с ценными бумагами с дисконтом в 20-30% и вернуть хотя бы часть средств. Тем временем другие участники рынка видят перспективы разморозки активов и призывают не спешить с продажей. Так что делать с заблокированными бумагами? Покупать или все-таки продавать? Мнения участников рынка узнал Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как пояснил представитель «Тинькофф Инвестиций», клиенты смогут избавиться от иностранных ценных бумаг и паев фондов, которые покупались через «СПБ Биржу». Сейчас доступна торговля акциями 18 эмитентов, среди которых Coca-Cola, Nvidia, Netflix, Boeing, Uber и другие. Со временем, как говорят в компании, список расширится, но покупка будет доступна только квалифицированным инвесторам. Клиент брокера Андрей брал акции американского производителя видеокарт больше года назад — с тех пор его портфель обесценился на 50%. Идея спасти хотя бы половину средств кажется ему привлекательной:

«Я вошел в Nvidia на 211, сейчас она 167. Я думал о том, чтобы вообще вывести все деньги. Честно говоря, не хотелось, поскольку это означает убытки. Получается, что закупился на хаях — прокатился на санках. Очень грустно — теряю много денег. Меня останавливало то, что у меня все в долларах. Мне не хотелось менять их на рубли, поскольку я нахожусь за рубежом».

Впрочем, собеседники “Ъ FM” на рынке говорят, что большой популярностью запуск торгов заблокированными акциями не пользуется. С такой идеей выступал, например, брокер БКС, но потом передумал. Как пояснили в компании, она подала заявку в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, чтобы попытаться разморозить бумаги, а запуск торгов мог бы помешать процессу. «Финам», впрочем, это не остановило — его клиенты могут покупать и продавать замороженные акции, но спрос невелик, рассказал замгендиректора группы компаний Ярослав Кабаков:

«Брокеры в этом отношении идут навстречу клиентам. Говорить о том, что данные сервисы массово востребованы, преждевременно.

Есть перспективы разблокировки. Они, конечно же, в текущей ситуации не столь очевидны, однако действия со стороны участников инфраструктуры есть. Поэтому инвесторы не проявляют на этом рынке сверхактивной позиции».

После того, как НРД попал под блокирующие санкции Евросоюза, пострадали больше 5 млн розничных инвесторов, свидетельствуют данные Центробанка. Объем заблокированных акций составил 320 млрд руб. Примерно 10% ценных бумаг удалось вернуть: «СПБ Биржа» сообщила, что договорилась с неким институциональным инвестором об обмене замороженных акций на те, что обращаются свободно. Кроме того, НРД обратился в суд ЕС с требованием отменить санкции. То есть борьба за деньги российских инвесторов идет.

Но, как говорит финансовый консультант Исаак Беккер, больших успехов нет, поэтому решение о покупке или продаже надо принимать самостоятельно: «Это может быть интересно, как говорится, по принципу "лучше синица в руках, чем журавль в небе". Для тех, кто покупает, очень большая скидка, которая позволяет в будущем получить доходы. Поэтому чисто субъективное мнение со стороны покупателя: без котировок я вижу перспективы разморозки активов. Формула такая: окончание спецоперации плюс два-три года».

Официальных прогнозов ни Центробанк, ни участники рынка не давали. Регулятор лишь признавал, что разблокировка активов позволит вернуть доверие к фондовому рынку и перезапустить его. Пока этого, кажется, не произошло. Торги акциями на Мосбирже только за ноябрь сократились на 15%. Инвесторы делают ставку на более безопасные инструменты — облигации.

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