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Коммерсантъ FM
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Облигациям отрезают купоны

Будет ли инвесторам интересен новый инструмент

Власти хотят вывести на фондовый рынок ОФЗ без купона. Возможность выпуска таких долгосрочных облигаций рассматривают Минфин и Центробанк, пишет агентство «Интерфакс». Они рассчитывают, что с помощью бескупонных ОФЗ россияне смогут сформировать долгосрочные сбережения.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заинтересует ли инвесторов такой инструмент? Глава блока брокерского бизнеса компании БКС Олег Чихладзе отметил, что своего клиента бескупонные гособлигации найдут. Вместе с тем, по его словам, в целом спрос на традиционные ОФЗ сохранится:

«Бескупонные облигации решают одни проблемы, но создают другие. То есть, с одной стороны, купон не облагается налогом. С другой, чем меньше купон, тем больше амплитуда движения таких облигаций в силу финансовой математики. Это может нервировать инвесторов, которые не особо склонны к риску. Наверное, депозит им будет привычнее. Конечно, один инструмент все проблемы не решит. Но на бескупонные облигации будет свой спрос, несмотря на то, что в мировой практике это не самый распространенный формат».

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В случае с бескупонными ОФЗ инвестор экономит на налоговых отчислениях. И при долгосрочном вложении они выгоднее привычных гособлигаций, подчеркнул заместитель гендиректора группы компаний «Финам» Ярослав Кабаков: «Такой инструмент позволяет не платить доход с купона, если ты владеешь ценной бумагой более трех лет. То есть таким образом правительство выпускает долгосрочную бескупонную облигацию, и инвестор будет заинтересован держать ее дольше этого срока для того, чтобы не платить подоходный налог. Выгода по бескупонным облигациям будет больше при соблюдении этих условий, и они будут более интересны для физических лиц в долгосрочной перспективе.

Полагаю, что интерес к ОФЗ — дальним, ближним, купонным, бескупонным — все равно будет присутствовать, все с рынком облигаций будет хорошо.

Для физических лиц просто появится инструмент, который позволяет им в долгосрочной перспективе получить большую доходность по таким инструментам».

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Как следует из исследования компании A2: Research, каждый пятый неквалифицированный инвестор прекратил операции на бирже после 24 февраля. Оставшиеся 80% сообщили, что изменили свою стратегию и перешли в более консервативные продукты.

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Александр Рассохин

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