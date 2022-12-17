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Коммерсантъ FM
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«Роскосмос» назвал нормой 30-градусную жару на «Союзе МС-22»

Температура на борту корабля «Союз МС-22», где выявили неисправность в системе охлаждения, колеблется от 28 до 30°С. Это не выходит за пределы допустимого, заявила пресс-служба «Роскосмоса». В госкорпорации уверяют, что «безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает».

«Союз» пристыкован к Международной космической станции (МКС). В состав российского экипажа входят Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. 15 декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля. Причиной повреждения могло стать попадание микрометеорита. «Роскосмос» отправил на МКС рекомендации по возвращению «Союза», но заверил в отсутствии предпосылок для спуска.

Лаура Кеффер

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