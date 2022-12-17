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Коммерсантъ FM
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Мишустин продлил меры поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях санкций

Правительство России продлило до конца 2023 года меры поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях санкций. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Речь идет о механизме помощи работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения. Кроме того, организованы оплачиваемые общественные работы для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, а также в организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство — им компенсируют расходы на оплату труда и материально-техническое оснащение рабочих мест. В 2023 году на эти меры поддержки выделят более 12,8 млрд руб.

По данным Росстата, численность рабочей силы в России составляет 75,3 млн человек, из них 71,7 млн — занятые. Центробанк сообщал, что зафиксировал в стране нехватку рабочей силы на фоне частичной мобилизации, которая проходила в сентябре–октябре. Глава «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Минтруду совместно с профильной рабочей группой партии нужно подготовить новую редакцию закона «О занятости населения в РФ» к весенней сессии 2023 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Труд подождет до весны».

Лаура Кеффер

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