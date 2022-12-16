ЦБ зафиксировал нехватку рабочей силы на фоне частичной мобилизации

На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых.

«На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы»,— говорится в сообщении регулятора. В документе отмечается, что в этих условиях на рынке труда ускоряется рост реальных заработных плат — он может опережать рост производительности труда.

Аналитики Банка России полагают, что снижение численности рабочей силы и изменение структуры занятости могут в последствии повысить показатель инфляции, который обозначен в базовом сценарии регулятора. В базовом сценарии регулятор прогнозировал инфляцию на конец 2022 года на уровне 12–13%.

По данным Росстата, численность рабочей силы в России составляет 75,3 млн человек, из них 71,7 млн — занятые. Мужчины составляют 38,7 млн человек, при этом работают 36,8 млн мужчин. По словам президента Владимира Путина, в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами были призваны 318 тыс. человек.

Из этого следует, что по окончании мобилизации потери рынка труда составили около 0,4% рабочей силы или 0,7% работников-мужчин. Большая часть из них работают в отраслях обрабатывающей промышленности (6,4 млн), транспорта (4,9 млн), строительства (4,3 млн) и торговли (4,3 млн).

Как компании адаптируются к оттоку кадров из-за мобилизации — в материале «Труду ищут работников».

Анастасия Ларина